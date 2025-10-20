Cádiz CF-Burgos, en directo

La décima jornada de Liga en Segunda División tiene este lunes, 20 de octubre, su episodio final con el Cádiz CF en juego, ya que recibe en el Nuevo Mirandilla al Burgos (20:30 horas). La jornada está cerrada, a falta del aplazado Real Sociedad B-Huesca por un virus que afecta al conjunto aragonés, y el conjunto gaditano sabe que seguirá como líder si es capaz de amarrar los tres puntos.

Gaizka Garitano ha hecho frente a una semana de las denominadas largas, con cinco sesiones para recuperar efectivos y tener a la gente a punto para lo que viene. Entre esos nombres destaca el de Suso, que parece que volverá a la convocatoria aunque no está claro que salga de inicio. También están aptos Mario Climent, tras cumplir sanción, y Bojan Kovacevic después de estar con el combinado sub'21 de Serbia.

El Burgos se medirá al Cádiz CF con tres ex amarillos en sus filas. El delantero Fer Niño, el extremo Iván Chapela y el centrocampista Sergio González. Niño es el más destacado de los tres a estar en su tercera campaña en el equipo y ser el hombre-gol. El roteño jugó en la cantera cadista siendo muy joven. Distintos son los casos de Sergio y Chapela, con más recorrido en el fútbol base amarillo hasta alcanzar ambos el primer equipo.