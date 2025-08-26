Cádiz CF: ayuda divina en la cuna de Santa María

En manos de Dios o que sea lo que Dios quiera. Es lo que debieron pensar los jugadores del Cádiz CF cuando repitieron la tradición de realizar la ofrenda floral ante la Virgen del Rosario Coronada y Nuestro Padre Jesús Nazareno. En busca de esa ayuda divina que tanto se precisa para los próximos meses. Un año más el club acudió a la doble cita con la tradicional presencia ante la Patrona de Cádiz y el regidor perpetuo de la ciudad.

La comitiva, compuesta por la directiva del club, la plantilla y el cuerpo técnico, visitó primero la Iglesia Conventual de Santo Domingo, donde fueron recibidos por el prior y la junta de gobierno de la Real Archicofradía del Santísimo Rosario.

El padre Pascual Saturio, prior de la Iglesia Conventual, dirigía unas palabras a los allí presentes: "El Cádiz está arraigado a la ciudad y necesita de las alegrías de su equipo". Del mismo modo, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, lanzaba una petición a la Patrona. "Pedimos por la ciudad y por su gente, somos unos privilegiados, nuestra última petición es hacer una buena temporada. Afrontamos una nueva campaña con mucha ilusión". Tras las palabras, los capitanes y el técnico del equipo amarillo Gaizka Garitano ofrecieron un ramo de flores a la Patrona, culminando con una foto grupal.

Posteriormente la expedición se dirigió a la Iglesia de Santa María, donde fue recibida por el director espiritual y el hermano mayor de la Cofradía del Nazareno, Aquiles López y Jacinto Plaza, respectivamente, siendo este último el que indicaba que "le pedimos al señor que nos ayude a conseguir los objetivos".

Foto de grupo en la capilla del Nazareno. / CÁDIZ CF

A continuación, tomó la palabra Virginia Martín, concejala del Ayuntamiento de Cádiz, quien estuvo acompañada del concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, y destacó el valor del tradicional acto. "Mantenemos viva una tradición que mezcla fe y deporte. Acompañamos con orgullo al equipo que lleva nuestro nombre para encomendarle al Nazareno vuestra salud y vuestro trabajo".

Finalmente, el presidente del Cádiz CF hizo una petición especial. "Somos unos privilegiados por lo que al regidor pedimos especialmente por los niños que sufren en todo el mundo. Le pedimos que nos cuide".

Tras los discursos del hermano mayor, la concejala y el presidente del club, los capitanes ofrecieron otro ramo de flores, concluyendo también con una foto de familia y la entrega de un cuadro por parte de la hermandad que acompañará al equipo, como es habitual, en todos los viajes de la presente temporada.