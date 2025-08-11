El Cádiz CF y ASISA siguen de la mano con un acuerdo que ya es histórico

Momento de la firma del convenio entre Vizcaíno y Rodríguez Moragues.

El Cádiz CF y ASISA han dado un año más un paso al frente para renovar su acuerdo de patrocinio, reforzando una alianza que consolida a la aseguradora como proveedor médico oficial del club para la temporada 2025/26.

Representa una relación histórica entre ambas entidades, construida a lo largo de los años con confianza y compromiso mutuo. ASISA y el Cádiz CF han compartido camino durante mucho tiempo, convirtiéndose en un ejemplo de colaboración sólida y duradera en el mundo del deporte profesional.

Gracias a esta colaboración, ASISA continuará ofreciendo cobertura médica especializada al primer equipo, garantizando una atención sanitaria de primer nivel para los profesionales del Cádiz CF.

Además, como parte del acuerdo, la imagen de ASISA tendrá una destacada presencia en la equipación oficial del equipo, ocupando un espacio visible en la parte posterior del cuello de la camiseta. También estará presente en soportes publicitarios del estadio Nuevo Mirandilla y en distintos canales digitales del club.

Esta alianza destaca el compromiso compartido por ambas entidades con el deporte, la salud y el bienestar, y reafirma el respaldo de ASISA al crecimiento y profesionalización del Cádiz CF.