El Cádiz CF, asfixiado por la sequía (0-0)

El Cádiz CF inició la segunda vuelta con un empate a cero en casa frente al Levante el domingo 12 de enero. El cuadro gaditanoo fue de más a menos y no fue capaz de sacar fruto de sus mejores momentos. El punto es un paso muy corto y no hace más que confirmar que este equipo no está para mucho más que para luchar por la permanencia. La manta no le da para taparlo todo.

Gaizka Garitano sorprendió con un once que había demostrado tener escaso gol en la primera vuelta. Con Javier Ontiveros ausente por sanción, dejó en el banquillo a Chris Ramos, la segunda referencia anotadora (seis tantos) y apostó en punta por Carlos Fernández, considerado por el propio técnico como 'trescuartista' más que delantero puro. La función de enganche la ejerció una vez más Álex Fernández.

Las primeras intentontas nacieron a balón parado. Antes del minuto 5, un libre directo de los azulgranas (de blanco en esta cita) se marchó por encima del larguero y un testarazo de Fali a la salida de un lanzamiento de esquina acabó con la pelota entre los brazos de Andrés Fernández.

Empezaron muy bien los locales, con una presión asfixiante arriba que les pemitió robar el balón una y otra vez y hacerse con el control absoluto. A la hora de crear, circulación fluida y continuas incursiones por los costado, sobre todo por la izquierda de Brian Ocampo. Un inicio esperanzador y la incógnita de si iba a tener prolongación con el paso del tiempo.

Pocas veces habrá intervenido tanto Brian en el primer cuarto de partido como en el que abrió el año 2025. Sólo le faltó clarividencia en los últimos metros, como en la internada que protagonizó en el 14 hasta que se enredó enfrente de la portería y no fue capaz de tirar ni pasar.

El dominio de los amarillos llegó a ser apabullante a la espera de oportunidades claras que enseñasen el camino del gol. Pero el que estuvo a un pelo de inaugurar el marcador fue el Levante en el 21 tras una acción blanda de Fali en defensa que permitió a Iván Romero entrar con el esférico en el área y servir a Brugué, que disparó raso al poste.

Acto seguido, en el 23, gol anulado al Cádiz CF. Álex Fernández mandó la pelota al fondo del arco tras un centro lateral de Rubén Alcaraz en el saque de una falta. El madrileño pareció estar en posición ilegal, como el VAR no tardó en confirmar. Estaba pegado a la portería en el momento de definir.

Los locales persistieron en busca de un gol válido antes del intermedio. Lo merecieron pero no lo encontraron. En el 31, Sobrino, a un paso de ser objeto de penalti realizó una gran jugada para asistir en el área a Rubén Alcaraz, que remató en la dirección adecuada pero la pelota se topó con una mano de Andrés Fernández que evitó el 1-0.

En el 37, otra ocasión clara sin resultado cuando un derechazo de Carlos Fernández desde el interior de área trasladaba el cuero al interior de la portería hasta que el cancerbero lo impidió al despejar con los dos puños.

El Cádiz CF desarrolló una gran primera mitad, ordenado, sin fisuras atrás (salvo algún caso puntual)sin complicarse la vida y con todos los jugadores enchufados, pero en el fútbol la eficacia vale más que la estética y el equipo amarillcareció de esa primera cualidad para poder ponerse por delante en el marcador.

Un cabezazo alto de Carlos Fernández en boca de gol anunció el comienzo de la segunda mitad en la que el Levante intentó dar un paso adelante frente a un Cádiz CF que mantuvo la presión alta. Apretaron también arriba los valencianos y el balón no tuvo un dueño claro en los compases iniciales. En el 54, una volea de Rubén Alcaraz desde el semicírculo del área se escapó cerca de un poste.

Pese a que el juego se equilibró por momentos, los de casa acumularon más llegadas al área aunque sin puntería. En el 59, David Gil hizo su primera parada con el balón que le llegó rebotado de un compañero tras un peligroso centro.

El partido tomó una deriva inquietante para los anfitriones, con empuje pero con menos precisión que en el primer tiempo y los visitantes amenazantes en ataque. Brian Ocampo pecó de individualista y con media hora por delante Garitano prescindió de su futbolista más desequilibrante para meter en punta a Chris Ramos, lo que hizo que Álex Fernández se ubicase en la izquierda.

La brillantez pasó a mejor vida. El desgaste era evidente y cualquiera podía llevarse los tres puntos.Los locales no aprovecharon sus mejores momentos y se encomedaron a la garra. En el 68, un despeje de un zaguero cadista estrelló la pelota contra el poste de su propia portería. Se libró de milagro el equipo de casa en un duelo abierto que se podía decidir por cualquier detalle.

Apoyados por la afición, los gaditanos redoblaron su esfuerzo en la recta final, con Escalante, De la Rosa y Borja Vázquez como últimas apuestas del entrenador. Los últimos minutos fueron una especie de ruleta rusa. Los locales lo intentaron hasta el final pero sin ideas.

Para colmo, Matos fue expulsado en el minuto 86 en una rigurosa decisión del colegiado muy discutida por una parroquia local indignada. El boquete en el lateral izquierdo propició el debut de Mario Climent. Con un jugador menos, al Cádiz CF no le dio para más.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Fali, Víctor Chust, Matos, Moussa Diakité, Rubén Alcaraz (Escalante, 74'), Sobrino (Borja Vázquez, 74'), Brian Ocampo (Chris Ramos, 63'), Álex Fernández (Climent, 87') y Carlos Fernández (De la Rosa, 74')

Levante: Andrés Fernández, Andrés García (Cabello, 70'), Elgezabal Dela, Pampín, Kochorashvili, Oriol Rey, Brugué (Lozano, 70'), Pablo Martínez, Morales (Carlos Álvarez, 57') e Iván Romero.

Árbitro: Ávalos Barrera (catalán). Expulsó al local Matos (58' y 86'). Amonestó a los locales Sobrino (38'), Fali (60') y, Escalante (79'), y a los visitantes Andrés García (29') y Pampín (93').

Incidencias: Partido de la 22ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.