El Cádiz CF, a por algo que no logra desde hace más de cinco años

Cádiz/El Cádiz CF pone los cinco sentidos en el partido contra el Castellón que se disputa el domingo 23 de febrero en al estadio Nuevo Mirandilla a partir de las nueve de la noche. El compromiso que baja el telón de la 28ª jornada de Liga supone una nueva oportunidad para seguir remontando posiciones en la clasificación.

Después de encadenar nueve encuentros sin conocer la derrota, el objetivo inmediato es llegar a los diez y hacerlo además con una victoria delante de una afición que recupera la ilusión tras un largo de periodo de decepción entre el descenso y la nefasta primera parte de la temporada 2024-25.

Se trata de alargar la buena racha todo lo que sea posible en un campeonato marcado por la dificultad. Cuerpo técnico y jugadores trabajan esta semana con la mente puesta en un duelo importante como son los todos los que restan en el tramo decisivo del curso. El equipo se adentró en un esprint sostenido que pretende mantener hasta donde pueda llegar. De la zona de descenso ha pasado a la décima plaza con la opción se seguir subiendo. La duda es si podrá alcanzar los puestos que dan acceso a la fase de ascenso después del déficit de puntos que arrastra de la primera parte.

El Cádiz CF se centra en la idea de ir a partido a partido y ahora toca el Castellón. La cita irrumpe en el mejor momento, justo después del meritorio triunfo (2-3) sobre el Racing de Santander (hasta entonces el líder del torneo) en los Campos de Sport de El Sardinero y del anterior en casa frente al Cartagena (5-2). Ha ganado cuatro de los últimos envites y es la segunda vez que afronta un duelo después de haber sacado adelante los dos anteriores cuando tumbó sin respiro al Eldense (1-4) y al Mirandés (3-1).

El cuadro gaditano demuestra ambición y el siguiente propósito es hacer algo que no sólo aún no ha logrado esta temporada sino que hace más de cinco años que no consigue. El reto es sumar tres victorias consecutivas. La última vez que lo hizo fue en octubre de 2019, en la primera vuelta de la campaña del ascenso a Primera. En aquella ocasión, el equipo que entrenaba Álvaro Cervera no logró tres sino cinco triunfos seguidos y además dos veces.

Cinco años y cuatro meses después, el conjunto que dirige Gaizka Garitano encara el desafío de enlazar la tercera victoria con la que seguir avanzando y extender la buena dinámica para aspirar a seguir uniendo éxitos sin la más mínima tregua. Si no detiene su marcha, estará en condiciones de aspirar a igualar o superar aquella secuencia de cinco triunfos