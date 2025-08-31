Cádiz CF - Albacete, en directo

La tercera jornada de Liga se presenta para el Cádiz CF este domingo, 31 de agosto, con el Albacete Balompié como rival en el estadio Nuevo Mirandilla. Una oportunidad para dar rienda suelta a un buen inicio de temporada después de ganar al Mirandés (1-0) y empatar en el feudo del Leganés (1-1).

Gaizka Garitano tiene los ojos puestos en el estado físico de Ontiveros, que lució un mensaje en la pierna la pasada jornada en la que no fue titular. El marbellí está casi descartado para el encuentro, pues no es seguro ni que pueda estar en la convocatoria. El resto del once debe ser similar al elegido por el técnico en las primeras citas ligueras.