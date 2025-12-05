El Cádiz CF 2025-26 ya tiene foto oficial

La foto oficial del Cádiz CF 2025-26 es ya una realidad, después de que las redes sociales del club hayan dado a conocer este viernes la imagen de jugadores, técnicos y dirigentes en el tradicional posado que otros años se efectuaba con la temporada más avanzada.

El lugar elegido en esta ocasión es Calachica, recinto de nueva apertura que es un balcón a la Bahía de Cádiz desde el Paseo Pascual Pery y en el que se ha congregado toda la familia cadista. No han faltado los lesionados, siendo especialmente llamativo el caso de Kovacevic que es el que presenta mayor gravedad y es más reciente en el tiempo.

Cabe recordar que otras campañas han sido diferentes lugares de la capital y la provincia los que dieron cambia al equipo para plasmar la foto de grupo. Este año, la frase escogida para acompañar la imagen ha sido 'Orgullosos de ser de Cádiz'.