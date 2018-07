En busca de un once tipo

Llegados al ecuador de la pretemporada, el Cádiz CF de la próxima campaña va tomando forma no sólo en cuanto a su plantilla, aún pendiente de bajas y altas, sino incluso en su once tipo, pese a que, como es habitual, Álvaro Cervera está aprovechando los primeros amistosos del verano para repartir minutos entre todos sus hombres.

Consciente de que todavía le faltan efectivos y de que algunos de los jugadores con los que está trabajando no permanecerán en el club, el técnico empieza, poco a poco, a perfilar lo que será su equipo de cara al inicio de LaLiga 1|2|3, en la que el conjunto gaditano abrirá fuego como local en el Estadio Ramón de Carranza recibiendo al Almería.

En este sentido, los encuentros hasta la fecha disputados no revelan tanto por lo que se refiere a los nombres, que también, sino respecto a las intenciones respecto al sistema, que no se negocia ni se discute. El entrenador cadista continuará apostando por lo que ha sido su santo y seña desde que aterrizó en la recta final del ejercicio 2015/16. Lo que da resultado no se toca. Ya sea porque en su filosofía de fútbol no encajan planteamientos diferentes o porque en la Tacita de Plata dispone de estos elementos y no de otros, el caso es que Cervera tiene claro, cristalino como el agua, que los éxitos se fundamentarán desde el entramado defensivo.

La experiencia le dice que no cabe otra. Le funcionó en su primer año en el club, cuando casi sin tiempo para más firmó una impecable fase de ascenso que condujo a Segunda A; también en la siguiente, cuando tras atar la salvación se obtuvo un meritorio billete para el play-off de ascenso a Primera, y de nuevo la pasada campaña, con la permanencia conseguida con holgura y sólo el sinsabor de quedarse a las puertas de la fase de ascenso.

El camino parece obvio. Y los futbolistas para recorrerlo rondan por la mente del técnico. Sin entrar a hacer cábalas, conjeturas de alineaciones futuribles, seguro que se alegra de contar en su plantel con gente de la talla de Cifuentes, Kecojevic, Garrido, Álex Fernández, Ager Aketxe, Alberto Perea y, de momento, Álvaro García y Salvi, entre otros. Son valores seguros que aportan por su labor y su calidad. Del mismo modo, siempre ha valorado el trabajo, profesionalidad y polivalencia de otros como Servando o Carrillo. Y tampoco ha ocultado su satisfacción con la llegada de refuerzos que están llamados a incrementar el nivel del colectivo, caso de Karim Azamoum.

En esta ocasión, hasta la aportación de los canteranos parece del agrado de Cervera, que está contando y mucho esta pretemporada con los David Gil, Sergio González, Manu Vallejo y David Toro. Los dos últimos, de hecho, han renovado esta misma semana en La Manga del Mar Menor para continuar vinculados con la entidad hasta junio de 2021.

Quedan tres semanas por delante hasta que la competición liguera comience. Faltan por jugarse amistosos que permitirán al entrenador seguir perfilando, dando forma a su idea. Tiene tiempo por delante para afinar y acertar. El problema, no obstante, se vislumbra en el supuesto de que cuando el cierre del mercado se acerque se produzcan bajas y altas que alteren significativamente los planes. Si eso ocurriera, entonces volveríamos a vivir unas primeras jornadas de Liga más parecidas a una segunda pretemporada.