Una buena noticia para la clasificación del Cádiz CF

Los partidos pendientes que existen en Segunda División se van actualizando y la recuperación de uno de ellos deja una noticia muy favorable para el Cádiz CF, ya que peligraba el 14º puesto alcanzado después de la victoria sobre el Mirandés (3-1). Ha ayudado el marcador y el equipo amarillo mantiene el enorme salto que dio gracias a la suma de los puntos el pasado fin de semana.

El choque en cuestión enfrentaba al Tenerife de Álvaro Cervera y al Deportivo, siendo agonizante la situación de lo insulares y sólo comprometida la de los gallegos. El marcador final, empate sin goles, deja al Dépor con 29 puntos y, por lo tanto, al no ganar no puede superar al Cádiz CF. El Tenerife, por su parte, se mantiene hundido, ahora con 16 puntos, y se queda a once de la permanecia que marca el Burgos que, precisamente, tiene un encuentro pendiente por jugar, lo que quiere decir que se puede ampliar esa diferencia a 12 ó 13 puntos.

Un funesto arranque de un desajustado y disoluto Tenerife le ocasionó muy serios sobresaltos, puesto que los deportivistas, no sólo se adueñaron del balón, sino que, además, cercaron a los insulares en su propio campo y poniéndolo en grandes aprietos.

Un remate de cabeza de Pablo (7'), tras un centro desde la derecha, lo rozó ligeramente con la mano el zaguero David, que el VAR poco después corroboró como penalti, pudo resultar determinante en un momento crucial, pero el larguero de Badía esta vez se alió con su equipo y repelió el lanzamiento de Yeremay (11').

Este error visitante lo supieron explotar los tinerfeños, puesto que no sólo sirvió para activarse, sino que también fueron capaces de evadirse del asedio al que le tenían sometido, sin lucro alguno de cara al marco rival, pero en un escenario ahora bien diferente, con un choque mucho más abierto y disputado por parte de ambos.

Con esta ecuanimidad sobre el terreno de juego transcurrieron los minutos hasta concluir la primera parte, sin peligro alguno en las aproximaciones a las áreas, para reanudarse poco después el juego sin un claro dominador, pero con unos espacios ahora mucho más despejados.

En una de las reiteradas llegadas deportivistas, Villares (60') gozó de una muy buena ocasión pero erró su disparo ante Badía, mientras que a renglón seguido fue el otro meta, Leite, el que rechazó un franco y duro disparo frontal de José León (62').

El propio Leite deshizo con el pie otra clara ocasión insular, esta vez fue Enric el que desvió un disparo de Maikel y que casi sorprende al meta (76') que, de nuevo, intervino acertadamente ante un cabezazo de Diarra (80'), evitando así que el marcador se moviese para sumar un nuevo punto en su afán de salvar la categoría.