Brian Ocampo sigue sin debutar en la Copa América

Uruguay cumplió con sus objetivos ante Bolivia y lo goleó por 5-0 en New Jersey, en una muestra de gran fútbol en su segunda cita en el Grupo C donde es líder y mostró su candidatura al título. La decepción en versión Cádiz CF es que por segundo encuentro consecutivo Brian Ocampo no se movió del banquillo porque Bielsa, al igual que en el estreno en la Copa América, en esta ocasión tampoco se acordó del futbolista del equipo amarillo.

El tanto que rompió la igualdad llegó a los 7' con un balón parado que lanzó De La Cruz, ganó Ronald Araujo para colocar al medio, Mathias Olivera por el medio no llegó a tocar, pero si Facundo Pellistri por el segundo palo para el 1-0.

Y las jugadas seguían apareciendo y las opciones no cesaban, así lo volvió a tener Darwin Núñez sobre los 18' pero su disparo encontró una buena para del meta rival. La revancha fue en la acción posterior, tras la conducción y asistencia perfecta de Maxi Araújo y ahora sí, el nueve del Liverpool ajustició para el merecido 2-0.

El tercero que terminó de bajar las esperanzas de Bolivia en el partido llegó a los 77' tras una gran recuperación de Nández, una pelota que pasó Darwin Núñez, Nicolás de la Cruz que puso una asistencia magnífica al propio Maxi Araújo y este no falló para el 3-0.

Por si fuera poco a los 81' salió la genialidad de Fede Valverde. Una escapada de esas que acostumbra en el Real Madrid gestó un pase para Pellistri que devolvió y Valverde tocó para enviar a la red y colocar el 4-0.

Bielsa metió en el césped a Lucas Olaza y Luis Suárez, para la explosión de los seguidores, e instantes más tarde a Rodrigo Bentancur y Kike Olivera, para jugar poco menos de diez minutos. El que no la olió de nuevo fue Brian Ocampo, atacante del Cádiz CF.