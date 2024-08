Se abre una brecha en la afición del Cádiz CF: una peña anuncia su baja en la Federación Cadista

La peña cadista de Madrid Km 0 - Cádiz 2 anunció el martes 13 de agosto que se da de baja en la Federación de Peñas del Cádiz CF (FPC) al no sentirse representada por la agrupación que aglutina a las peñas del equipo amarillo. No es la primera que se va. El lunes anunció su marcha Resaka Amarilla.

El comunicado de km 0 - Cádiz 2 es el siguiente:

Constiuida la asamblea de socios con caráctr de urgencia, y por decisión mayoritaria de sus miembros, se ha tomado en consideración la propuesta realizada por iniciativa de estos, consistente en la salida de esta peña con carácter inmediato de la Federación de Peñas Cadistas, lo cual se ha comunicado convenientemente a la misma.

Esta peña no se siente representada, ni está de acuerdo con la inacción de la Federación ante las distintas situaciones que se vienen sucediendo en los últimos tiempos.

El propio comunicado publicado por la Federación en la mañana de hoy, sin consensuar con sus miembros, no responde al ideario de esta peña, ya que no sale en defensa de los aficionados, sino más bien no reacciona y se pone de perfil ante hechos objetvos y situaciones, como son:

Los altos precios de los abonos de la temporada.

Falta de inversión en fichajes que ilusionen a la afición.

Falta de respeto a la ciudad y sus ciudadanos, al ayuntamiento y a la afición no asisƟendo a la presentación del Trofeo.

Envío de notificaciones a aficionados particulares.

El alto precio de las entradas sueltas, muy superiores al resto de los equipos de la misma categoría. Sin tener en consideración la gran cantidad de peñistas cadistas residentes fuera de la ciudad, que están en Cádiz por vacaciones, y a quienes les gustaría asistir a un partido de su equipo en su estadio por un precio por lo menos igual al del resto de equipos.

Entendemos que estas últimas temporadas y desde la marcha de la Directiva liderada por el Doctor Fernando Arévalo como anterior presidente de la federación, esta ha tomado unos derroteros no acordes con la defensa de los intereses de la afición cadista en el sentido que nosotros consideramos. A pesar de todo y en el caso de que la Federación volviera a ser lo que se le espera, esta Peña valorará solicitar su reingreso en la misma para seguir apoyando a nuestro equipo también desde ese espacio.