El beneficio del Cádiz CF por el acuerdo de LaLiga con CVC

La decidida medida de dar una vuelta de tuerca al fútbol ha sido un golpe en la mesa para los clubes de Primera y Segunda A. Un total de 41 entidades (la Real Sociedad tiene a su filial en la categoría de plata) que, una vez en el balompié profesional, analizan desde la frialdad y preocupación los números negativos como consecuencia de la pandemia. El Cádiz CF no se ha escapado a esta crisis.

No quedaba otra que tomar medidas y buscar aire fresco para una Liga que no para de llevarse 'palos'. El último ha sido la marcha de Leo Messi, con lo que conlleva ello más allá del dolor reinante en el FC Barcelona. Las mentes pensantes del balompié no se han quedado cruzadas de brazos y han plasmado un convenio con CVC Capital Partners, un fondo de inversión que dará paso a que cerca de 3.000 millones de euros (2.700 exactamente) caigan como un gran cable para los clubes profesionales de las dos principales categorías.

Todo el mundo ha respirado después de este acuerdo, por lo que entre estos se encuentra el Cádiz CF. Desde que en 2016 regresara al fútbol profesional, la entidad que preside Manuel Vizcaíno ha ido cumpliendo etapas hasta alcanzar la Primera División. Es por ello que los 19 millones de euros que recibirá el club gaditano es una ayuda inmensa para reforzar parcelas, estructura o el límite salarial, lo que al fin y al cabo ayuda a montar las mejores plantillas posibles para aspirar al objetivo.

Esta ayuda repercutirá igualmente en la modernización del fútbol en el césped, en los estadios, en las ciudades deportivas, en las sedes de los clubes y, en definitiva, en el día a día de un deporte que empieza a apuntar a generaciones del siglo XXI.

Los derechos audiovisuales también están en el punto de mira, aunque cabe aclarar que este acuerdo no significa la venta o cesión de estos. LaLiga mantiene todas sus competencias deportivas y organizativas, como las correspondiente a la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales. De tal forma que LaLiga estudia lanzar su propia televisión y desarrollar una OTT para ofrecer los partidos de forma directa, lo que eliminaría cualquier filtro a nivel de operador. Todo de cara a abaratar el fútbol, sin pasar por operadores.

El fin de este convenio es dar un impulso sin precedentes a nivel mundial, que supone el mayor de la historia al fútbol español al permitirle acometer, de la mano de un socio estratégico e industrial de referencia internacional y con un planteamiento a largo plazo, un ambicioso plan de inversión en LaLiga, que permitirá dotar a los clubes de recursos para mejorar la competición y la experiencia de los aficionados, con el objetivo de acelerar su crecimiento. Todo ello sumará para conseguir que LaLiga sea en un futuro cercano un ejemplo de gestión y un espectáculo deportivo de primer nivel mundial.