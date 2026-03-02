Beñat San José: "Ha sido un inicio muy inteligente por parte de Garitano"

Beñat San José, entrenador del Eibar, estaba muy satisfecho a la hora de analizar el triunfo de su equipo sobre el Cádiz CF. "Ha sido un gran partido, muy completo y con fases extraordinarias de fútbol, con combinaciones, un fútbol muy vertical y cuando hemos tenido que arroparnos lo hemos hecho. Ellos jugaban muy directos, con mucho poderío aéreo y muy rápidos al espacio, pero hemos querido hacerlo de la mejor manera. Todo el equipo lo ha hecho muy bien", apuntaba como primera valoración.

Dificultad de sus pupilos en los primeros instantes. "El entrenador del Cádiz es Garitano y eso se ha notado mucho. Nos ha planteado un plan de juego completamente distinto al que estaba haciendo y nos ha descuadrado al principio. Nos hemos tenido que adaptar y modificar la salida de presión", explicó.

El preparador del Eibar piensa que una vez superado ese arreón inicial, tomaron el mando. "A partir del minuto 25 hemos sido superiores de principio a fin, pero el Cádiz es el Cádiz y en esos primeros minutos nos ha costado entrar al encuentro".

San José piropeaba a su compañero en el banquillo del Cádiz CF. "Ha sido un inicio de juego muy inteligente por parte de Garitano. Luego nos hemos situado y hemos hecho las jugadas más ordenadas y con más peligro".