Benalup-Casas Viejas inaugura la plaza Cádiz CF

El Cádiz CF sigue fortaleciendo sus lazos con la provincia de Cádiz con la inauguración de la plaza Cádiz CF en Benalup-Casas Viejas. El acto, que tuvo lugar en el corazón de la localidad, contó con la presencia del presidente cadista, Manuel Vizcaíno, el vicepresidente, Rafael Contreras, el adjunto a la presidencia, José Mata, y el alcalde de Benalup-Casas Viejas, Antonio Cepero, entre otras autoridades y vecinos que se unieron a la celebración.

Durante el evento, el regidor local Antonio Cepero destacó el significado de esta iniciativa, señalando que "nos comentaron el proyecto 'Hacer Provincia' y le dimos forma con los recursos que teníamos. Elegimos esta plaza, y qué mejor zona que todo el paseo del entorno del campo de fútbol, este centro lógico donde nos visita el Cádiz cada verano y que esperemos que siga visitándonos".

Por su parte, el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, subrayó la histórica relación entre el club y la localidad, incidiendo en que "muchas poblaciones se han sumado al proyecto, pero Benalup se ha adelantado inaugurando casi de los primeros". En este sentido, profundizó recordando que "el vínculo del Cádiz CF con Benalup es histórico, sobre todo con ese arraigo que nos hace cada día más grandes. También tendremos una tarde donde los niños de los colegios podrán conocer a varios de nuestros jugadores para que esta inauguración se extienda a todos los niños de la población como debe ser".

Entre los asistentes también estuvo el ex alcalde de Benalup-Casas Viejas y ex presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien expresó su emoción por este homenaje al club. "Estoy muy feliz porque la relación del Cádiz con mi pueblo viene de lejos, con una magnífica relación en cada pretemporada del equipo aquí. Esta relación se reafirma con el nombramiento de esta nueva plaza como Plaza Cádiz Club de Fútbol, lo que me hace un hombre mucho más feliz".

Según el club, la inauguración de la plaza Cádiz CF refuerza el compromiso del club con su afición y su historia, llevando los colores amarillos a todos los rincones de la provincia. De hecho, el recién estrenado espacio no solo será un lugar de encuentro, sino también un símbolo de unión entre el equipo y una localidad que ha compartido momentos inolvidables cada verano durante las pretemporadas.