Bajas del Cádiz CF ante el Deportivo, una duda y la situación de Alarcón y Kouamé

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Paco López, ofreció el viernes 29 de noviembre la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo que se disputa el sábado en el estadio Nuevo Mirandilla. El técnico informó de las bajas en su plantilla para el encuentro correspondiente a la 17ª jornada de Liga.

López confirmó las ausencias de Iza Carcelén y Joseba Zaldua por lesión, además de la baja por sanción de Javier Ontiveros por acumulación de cinco amonestaciones. Anunció además que hay una duda que surge durante este semana. Gonzalo Escalante tiene molestias musculares y está pendiente de pruebas para comprobar su estado y ver si está o no disponible.

El 'míster' no considera que haya muchas lesiones en la plantilla. A su juicio, "son las normales, otros equipos están igual o peor. Hubo lesiones como las del principio de Roger o Melendo que eran inevitables. Ha habido otras musculares, pero no es nada que nos lleve a preocuparnos".

El tiempo de baja de Iza y Zaldua "no lo sabemos", contó López. "Lo de Iza es de pubis y lo de Zaldua es un problema muscular y además algo en el talón que viene arrastrando".

Hay otros dos futbolistas que no tampoco esán disponibles, en este caso por una medida disciplinaria adoptada por el propio técnico. Tomás Alarcón y Rominigue Kouamé continúan apartados del grupo y se pierden el tercer partido por ese motivo. Protagonizaron un incidente en una sesión en El Rosal y desde entonces se ejercitan en solitario.

"Vamos a ir viendo lo que pasa durante las semanas y decidiremos en función de lo que sea mejor para el equipo", señaló Paco López. El entrenador no quiso profundizar en el asunto. No explicó por qué se prolonga en el tiempo el castigo a los dos centrocampistas. Dijo que entiende que "cuando no contamos lo que pasa puede haber especulaciones", aunque no quiso entrar en asuntos que en su opinión deben afrontarse al nivel interno.

"Cuando no contamos qué ha pasado lo hacemos por proteger al vestuario, los trapos sucios de lavan en casa", añadió el técnico antes de zanjar la cuestión. La decisión "se toma una decisión que creeemos que es la mejor para el equipo. La decisión va siempre a favor del equipo y nunca en contra".