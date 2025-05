La autoexigencia de Garitano para continuar en el Cádiz CF la próxima temporada

Cádiz/El Cádiz CF inicia el esprint final de la campaña 2024-25 con la tarea de asegurar de manera matemática la permanencia en Segunda División. No parece una misión complicada pero hay que cumplirla. Quedan cinco jornadas que afronta ubicado la parte media baja de la clasificación con 49 y en teoría le basta con uno sumas uno más. Los 50 suelen ser suficientes.

Pero si el conjunto amarillo sólo añade un punto a su cuenta de los últimos 15 en liza terminaría el curso con sensaciones que no serían precisamente buenas. Con la salvación prácticamente amarrada, el objetivo va más allá y no es otro que ir a tope y conseguir resultados positivos durante el mes de mayo, el primero en el terreno del Córdoba el viernes 2 (20:30 horas).

El entrenador, Gaizka Garitano, lo tiene muy claro. El mayor peligro si no hay nada en juego que es el equipo caiga en la relajación y no está dispuesto a conssentirlo. El técnico exige el máximo rendimiento a sus futbolistas. Quiere competir hasta el final y encadenar victorias. Aunque ya no es posible llegar a las posiciones de fase de ascenso, el reto es quedar lo más alto que sea posible.

El preparador cadista firmó hasta el 30 de junio de 2026 cuando aterrizó el pasado mes de diciembre en sustitución de Paco López. Se hizo cargo de un equipo amarillo hundido en zona de descenso y lo llevó a la parte templada de la tabla (diez partidos consecutivos sin perder) con la opción de pelear por el acceso al play-off hasta que una racha negativa (cinco encuentros seguidos sin vencer) supuso el frenazo definitivo.

Garitano tiene contrato para el curso venidero pero no se quiere quedar a toda costa si no es aceptado por el universo cadista. Después del envite ante el Sporting de Gijón, resuelto con victoria (1-0), habló sin rodeos sobre lo que piensa sobre su futuro: "Tengo contrato pero no quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera".

"Quiero que la gente esté a gusto con el entrenador que tiene", subrayó el técnico, que no se agarra a lo firmado sino a algo que para él tiene mucha importancia. "No por tener contrato me voy a quedar en un sitio si no me quieren", remató el entrenador.