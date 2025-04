Las ausencias del Cádiz CF para jugar en Burgos

El Cádiz CF tendrá que hacer frente a su examen en El Plantío con diversos problemas en su plantilla porque las circunstancias así lo dan. Las bajas van en aumento y el técnico cadista tiene que ajustar diversos aspectos para tener un once y una convocatoria lo más equilibrada posible.

El propio preparador del conjunto amarillo advertía este jueves, en el transcurso de su rueda de prensa como previa del choque en Burgos, que tiene que seguir adelante en la competición con tres ausencias.

Para empezar, desde la semana pasada se supo que los problemas de Francisco Mwepu en una rodilla no desaparecían y eso estaba provocando que el delantero no entrenara con regualridad cada semana. Si era capaz de acabar un entreno, se perdía los dos siguientes. De esta manera, los tratamientos no han dado resultado y no ha quedado más remedio que llevar al jugador al quirófano. Ya ha sido intervenido y dice adiós a lo que resta de campaña. No obstante, Gaizka Garitano apenas estaba contando con el atacante, que era la última opción en la delantera.

Tampoco podrá contar el Cádiz CF en Burgos con Fede San Emeterio, que sigue tratándose de la rotura que sufrió en el sóleo y que le tiene al margen del grupo. El centrocampista cántabro no estará en El Plantío y el objetivo es que pueda acortar los plazos para que pueda ser alineado en las últimas jornadas; eso sí, con el deseo de que la permanencia estuviera ya atada.

Por último, Carlos Fernández acabó contra el Elche (0-1) con un pinchazo en el abductor que ha sido más de lo que se pensaba en un principio. Tanto es así que el delantero no ha pisado con normalidad el campo de entrenamiento en las instalaciones de El Rosal en toda la semana, por lo que hace días que estaba descartado que fuera a formar parte de la convocatoria.