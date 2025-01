Las ausencias del Cádiz CF para el duelo contra el Eldense

A la espera de lo que suceda en el último entrenamiento de la semana, previsto para este viernes, antes de viajar a tierras alicantinas, el Cádiz CF ya sabe que un total de cuatro futbolistas no podrán estar este sábado en el encuentro de la 23ª jornada de Liga, previsto en el feudo del CD Eldense a las cuatro y cuarto de la tarde. Resta una sesión preparatoria y, si no hay sorpresas, Gaizka Garitano sabe cuáles son los futbolistas que no podrán desplazarse hasta la provincia de Alicante.

Si se mira a la enfermería aparecen Iker Recio, Rominigue Kouamé y Roger Martí, aunque cada caso es un mundo. El central, refuerzo reciente procedente del Antequera, ya entrena con el grupo después de dos meses lesionado. Debe estar para la siguiente jornada.

En cuanto al pivote, tiene problemas musculares pero no entra en los planes del club. Y el ariete sigue recuperándose de una dolencia de antes del parón de Navidad.

"Matos, Kouamé, Roger e Iker, que entrará la semana que viene porque se encuentra mejor. Todos los demás están en condiciones de viajar, aunque nos queda el entrenamiento de mañana para decidir la convocatoria", aclaraba el preparador del Cádiz CF.

Se detuvo, tras ser preguntado, por el 'caso Kouamé'. "Estamos pendientes para ver si sale o no. Ahora mismo tiene unas molestias y no está entrenando. En estos 15 días que quedan puede haber sorpresas. Nosotros nos centramos en el partido ante el Eldense", explicaba el preparador vasco.