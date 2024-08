Así ve al Cádiz CF el entrenador del Levante

El entrenador del Levante, Julián Calero, señaló el viernes 23 de agosto en rueda de prensa que, ante la visita en esta segunda jornada del Cádiz CF al Ciutat de València, cometerían un error si pensaran que el conjunto andaluz no será un rival complicado por haber perdido por 0-4 en la primera jornada en su estadio ante el Zaragoza.

"Es un gran equipo más allá del resultado de la pasada semana, creo que tiene un nivel muy alto, con muchos jugadores que suman muchas temporadas en Primera y Paco López es un gran entrenador, con unas señas de identidad muy marcadas. Va a ser un rival muy complicado, si nos fijamos en el resultado del otro día nos estaremos equivocando, es un rival de entidad y va a estar luchando por los objetivos que se ha marcado", explicó.

Preguntado por los problemas extradeportivos del Cádiz CF, Calero indicó que no se mete "mucho en esas cosas, sería temerario". "No tengo ni idea de las interioridades del Cádiz y no lo haría aunque lo supiera, pero a nivel deportivo es un equipo poderoso y hay que estar ojo avizor. Tenemos que estar a lo nuestro que bastante tenemos, y tratar de competir bien, estamos en disposición de hacer un buen partido y veo a la gente muy metida y eso es lo que me ocupa", señaló.

"Es un rival de Primera, más allá de que haya descendido o haya perdido en la primera jornada. Intuyo muchas dificultades pero también que mi equipo va a competir muy bien y a ver si nuestro plan de partido lo podemos matizar para hacerles daño, si competimos bien vamos a tener buenas opciones de llevarnos la victoria", añadió.

El encuentro de este sábado supondrá el debut de Calero como entrenador del Levante en el Ciutat de València y al respecto comentó: "Estoy como la afición, con ilusión, con ganas, expectante por ver cómo responden los chicos, estoy convencido de lo que podemos dar".

"De inicio nos toca a nosotros enganchar a la gente. Palpo la ilusión que hay, pero también miedo por si pasa algo malo, pero pido tranquilidad, aunque está claro que llegarán momentos difíciles pero vamos ser ambiciosos, positivos y valientes. Estoy con mucha ilusión de debutar en el Ciutat, es un estadio que siempre me ha causado sensaciones muy bonitas y ahora vivirlo de local es un privilegio. Quiero que mis chicos, con su fútbol, logren enganchar a la gente", prosiguió.

Pese a la victoria conseguida en la primera jornada en Tenerife, el entrenador levantinista admitió que deben "ser más consistentes, más ágiles en ataque", manejarse mejor con balón. "Tenemos mucho margen de mejora y el equipo va a ir dando saltitos hacia delante hacia donde queremos", resaltó.