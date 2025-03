El ascenso del Cádiz CF pasa por Cervera

Cádiz/El Cádiz CF se quitó de encima la losa que suponía vivir en las inmediaciones de la zona de descenso y con una distancia más que suficiente sobre la 19ª posición, ahora se dispone a explorar sus opciones de poder meterse en la pugna por el ascenso a Primera División. Viene desde muy atrás y lo tiene muy difícil, aunque no imposible si firma un excelente esprint final de curso.

En medio de la incesante carrera hacia la zona noble de la clasificación, irrumpe el choque contra el Tenerife de la 32ª jornada de Liga. Se ven las caras dos equipos inmersos en situaciones opuestas. Los amarillos aún sueñan con el premio gordo y los chicharreros apenas tienen posibilidades de evitar el descenso a Primera Federación. La ilusión frente al drama.

A pesar de la distancia que a día de hoy les separa en la tabla, se espera un encuentro igualado en el estadio Heliodoro Rodríguez López la tarde del domingo 23 de marzo. El Tenerife ha mejorado desde la incorporación de Álvaro Cervera. El entrenador aterrizó cuando el equipo canario estaba hundido y se marca el reto de competir y sumar todos los puntos que pueda para, llegado el caso, marcharse con dignidad de una categoría a la que tratará de volver de manera inmediata la próxima temporada.

Cervera se interpone en el trayecto de un Cádiz CF que para mantenerse con vida en la lucha por acceder a las eliminatorias necesita abrazar la victoria en el envite ante el Tenerife. El técnico demostró durante su larga estancia en el cuadro gaditano su sobrada capacidad para desactivar a los rivales. Por algo sumó 257 partidos oficiales, de los cuales un 70% los saldó sin derrota (97 triunfos y 84 empates).

El conjunto amarillo encara una difícil papeleta a domicilio frente al considerado como el mejor entrenador de la historia del Cádiz CF. Nadie sumó tantos encuentros como él en el banquillo. El tiempo pasa, casa uno sigue su camino y es la primera vez que Cervera es rival de los amarillos desde su marcha en enero de 2022.

La profesionalidad está por encima de los sentimientos. Cervera ha preparado la semana con sus futbolistas para intentar doblegar a su ex equipo. No oculta que la del domingo es una cita especial mientras sólo piensa en dar co la tecla para ganar.

La ilusión del Cádiz CF por el ascenso pasa por la victoria sobre la escuadra que dirige Cervera, el último entrenador que llevó a los amarillos a la élite del balompié español.