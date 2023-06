El ascenso del Cádiz CF en Chapín se hace mayor de edad: protagonistas y cómo le ha ido al club en estos 18 años

El 18 de junio es una fecha especial para el Cádiz CF porque ese día tan señalado supone el aniversario del ascenso a Primera División que consiguió ese mismo 18 del sexto mes de 2005 con la inolvidable victoria (0-2) ante el Xerez CD en Chapín.

El conjunto amarillo había llegado a la última jornada de Liga ubicado en una privilegiada segunda posición (subían los tres primeros de manera directa, no había play-off) y necesitaba ganar para no tener que depender de otros resultados. Podía acabar en la cuarta plaza si no sumaba los tres puntos.

El equipo dio la talla en uno de los partidos más importantes de su historia. Logró su primer acceso a la élite del siglo XXI doce años después de su última estancia y sólo dos años después de haber abandonado la Segunda B.

Aquel encuentro en Chapín reunía dos condicionantes: duelo de máxima rivalidad provincial y desplazamiento cercano que propició la asistencia de miles aficionados cadistas que apoyaron al equipo y disfrutaron 'in situ' del aquel éxito. No sólo ganó el Cádiz CF, sino que además quedó campeón de Liga en la división de plata. Fue el mayor éxito de Antonio Muñoz como presidente.

Venció el Cádiz CF 0-2 (goles de Oli y Abraham Paz) con jugadores que forman parte de la historia de la entidad. Dirigido por Víctor Espárrago, el cuadro amarillo formó aquel día con Armando, Varela, Abraham Paz, De Quintana, Raúl López, Suárez, Fleurquin, Enrique, Jonathan Sesma, Pavoni y Oli. También jugaron Bezares, Manolo Pérez y Navarrete. Completaron la convocatoria Raúl Navas, Velázquez, De la Cuesta y Mirosavljević.

Una vez consumado el objetivo, se desató la fiesta de cadistas en Chapín mientras en la capital gaditana la Avenida principal quedó colapsada por miles de personas que salieron a la calle a festejar el éxito, con la fuente de las Puertas de Tierras como epicentro de las celebraciones.

El ascenso en el estadio del Xerez cumple la mayoría de edad. ¿Cuál ha sido el recorrido del Cádiz CF en estos últimos 18 años? No ha sido un trayecto fácil. La alegría en Primera duró sólo una temporada y desde entonces los amarillos recorrieron siete campañas en Segunda (en tres etapas), otras siete en Segunda B (en dos periodos) y tres en Primera, las más recientes. Dieciocho años después, el club milita en la máxima categoría pero, a diferencia de entonces, inmerso ahora en un época de estabilidad en la élite, donde seguirá la próxima temporada.

🔙 #TalDiaComoHoy en 2005, Oli abría en Chapín el camino del ascenso a Primera División con este misil teledirigido al fondo de la red.



💛 ¡Un gol para la historia! pic.twitter.com/Uwr6XF1Dsl — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 18, 2023

El Cádiz CF recordó en sus redes sociales aquel ascenso con un vídeo que recoge el golazo que marcó Oli y abrió el camino de la victoria.