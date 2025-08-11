Un ariete vinculado al Cádiz CF se va al Mirandés

El Real Betis hizo oficial la cesión de Gonzalo Petit al Mirandés, de manera que debutará oficialmente en España fogueándose en Segunda División. El delantero, que llegó hace unos días a Sevilla, y pudo jugar ya con el conjunto verdiblanco en algún amistoso, firmó hasta 2031 con el cuadro hispalense procedente del Club Nacional en un traspaso cifrado en seis millones.

Cabe recordar que el Cádiz CF llegó a sonar como un posible destino para que el uruguayo tuviera minutos y diera un paso al frente de la categoría de plata. Existía ese runrún con la presencia también del primer rival en Liga, que al final se ha llevado al atacante a préstamo.

La intención de cuadro heliopolitano era ceder al delantero para que se adaptara a España, dado que viene de otro fútbol y aún es un jugador por hacer, a un mes de cumplir los 19 años. La apuesta del Betis por Gonzalo Petit es fuerte, con un largo contrato de seis años, pero el salto para jugar en Primera División es grande y con Cucho Hernández y Bakambu en plantilla, además de otros atacantes como Chimy Ávila (con Borja Iglesias ultimando su salida al Celta) el urguayo apenas tendría oportunidades.

En el Mirandés ya jugó Raúl García de Haro, siendo máximo goleador del equipo burgalés en Segunda División, por lo que las relaciones entre los clubes es buena. Desde hace días ya se barruntaba con el futuro del punta estaba ligado al Mirandés y ahora es oficial.