El área internacional del Cádiz CF hace parada en Nigeria

Foto de grupo de la delegación cadista con los jóvenes de la escuela que visitaron en el país africano.

El proyecto 'Ayudar jugando' ha dado su primer paso en su compromiso con la infancia y la educación con una visita al colegio Lead-Forte Gate Schools, en Lagos (Nigeria), donde el ex jugador del Cádiz CF Pablo Sánchez Alberto y Pablo Gaspar Campos protagonizaron una jornada especial con los más pequeños.

El objetivo: conocer de primera mano el sistema educativo local, acercarse a las condiciones en las que estudian niñas y niños nigerianos, compartir un partido de fútbol y entregar distintos regalos al alumnado.

La realidad que afrontan muchos niños y niñas en Nigeria estuvo muy presente a lo largo de la jornada. En distintas zonas del país, la violencia, la inseguridad y la pobreza dificultan el acceso a una educación segura y continuada. Los ataques a escuelas, los secuestros de menores y el cierre indefinido de numerosos centros han truncado la vida escolar de miles de estudiantes, provocando abandono educativo, miedo a acudir a clase y profundas secuelas emocionales en la infancia. Frente a ese contexto, cada aula abierta se convierte en un refugio y en una apuesta por el futuro.

El profesorado de Lead-Forte Gate Schools trasladó a la delegación visitante el esfuerzo diario de las familias por mantener a sus hijos escolarizados y el papel clave de la escuela como espacio de protección. Niñas y niños que recorren grandes distancias para asistir a clase, que estudian con recursos limitados y que, aun así, mantienen intacta la ilusión por aprender, fueron protagonistas de una jornada en la que el balón sirvió de puente entre realidades distintas.

En esta jornada de convivencia de celebro un partido de fútbol en el que lo menos importante fue el marcador. Las sonrisas, la participación y la emoción de compartir juego marcaron la dinámica de una actividad que puso el foco en el valor del deporte como lenguaje universal. La jornada concluyó con el reparto de diversos regalos y material entre el alumnado, reforzando la idea de que el fútbol también puede ser vehículo de solidaridad y cercanía.

Una camiseta del Cádiz CF, presente en el encuentro con los estudiantes. / CÁDIZ CF

Pablo Sánchez y Pablo Gaspar animaron a los niños y niñas a seguir estudiando, a confiar en sus capacidades y a apoyarse mutuamente para construir un futuro mejor, recordando que el talento no entiende de fronteras y que el derecho a la educación debe estar garantizado para toda la infancia, vivan donde vivan.

Esta acción se enmarca en el proyecto 'Ayudar jugando', una iniciativa que acompaña cada viaje del área internacional con una intervención social orientada a la comunidad local, con especial atención a la infancia y a la educación. La filosofía del proyecto es clara: aprovechar cada desplazamiento profesional para generar un impacto positivo en el entorno, sumando pequeñas contribuciones que, unidas, ayuden a proteger el derecho a aprender y a crecer en paz de niñas y niños en contextos vulnerables como el de Nigeria.