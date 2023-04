Los árbitros amagan con una huelga al sentirse atacados

El Cádiz CF estaría ahora mismo mucho más cerca de la permanencia de no haber sufrido actuaciones arbitrales en las que se vio perjudicado. El ejemplo más claro fue aquel fuera de juego en el gol del empate del Elche que privó de la victoria al equipo amarillo en el partido de la 16ª jornada disputado el pasado 16 de enero.

Aquel fuera de juego no detectado por el VAR puso sobre la mesa un escándalo sin precedentes desde la implantación del vídeo arbitraje. Una jugada que no era interpretable (el fuera de juego es o no es) se quedó en el limbo y el Cádiz CF sufrió un empate a uno en casa en lugar de ganar 1-0.

La entidad cadista reaccionó con un comunicado en el que mostró su queja y además pidió sin éxito la repetición del encuentro con el gol anulado al Elche desde el minuto (el 81) en que se produjo la fatídica jugada. El Comité Técnico de Árbitros también sacó entonces un comunicado en el que no estuvo a la altura del grave error cometido. Echó balones fuera.

El del Elche no es el único episodio arbitral en contra que ha sufrido el Cádiz CF esta temporada. Aquel gol mal anulado a Brian Ocampo en el choque en casa frente al Almería (1-1) que dejaron a los amarillos sin dos puntos el partido ante el Getafe (2-2) con dos penaltis en contra y el segundo fuera de tiempo, además de la actitud chulesca desvelada por aquellos que lo vieron de cerca tras el pitido final. El colegiado se ensañó en el acta cayeron 17 encuentros de sanción a varios integrantes de la entidad cadista.

La disparidad de criterios es lo que ha disparado la indignación de equipos y seguidores. La aplicación del VAR es de una manera en un partido y cambia en otro encuentro. Los escándalos su suceden en otros campos con otros equipos y hay un hartazgo general en muchos conjuntos y aficiones. Los gritos de '¡corrupción en la federación!' son frecuentes en las gradas de no pocos estadios.

El descrédito arbitral es absoluto en medio del escándalo desatado tras conocerse el pago de más de 7 millones de euros del Barcelona a Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del colectivo arbitral.

Y ahora son los propios árbitros los que quieren tomar cartas en el asunto al sentirse en el punto de mira. El programa 'El Chiringuito' contó anoche que los colegiados mantuvieron una reunión telemática en la que se habló de lo complicada que está siendo la temporada.

Opinan que hay un exceso de comunicados (el Cádiz CF ha sido muy activo en ese aspecto) y manifestaciones sobre sus actuaciones en los partidos y se sienten señalados. Por ello, no descartan tomas medidas, la más drástica pasa por hacer huelga a modo de protesta. Dejar de pitar al sentirse atacados. Restan nueve jornadas para el final de la Liga.