El árbitro explica por qué expulsó a Paco López en el partido Cádiz CF - Racing de Ferrol

El Cádiz CF no fue capaz de hacer los deberes ante el Racing de Ferrol en el partido de la quinta jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el pasado domingo 15 de septiembre. El conjunto amarillo volvía a su hogar después de ganar 1-3 en el campo del Castellón, pero no pudo abrir una buena racha con el empate sin goles frente al cuadro gallego.

El atasco que el equipo gaditato sufre en casa le impide avanzar con paso firme en la clasificación. Son tres los partidos disputados en su feudo, todos sin celebrar la victoria.

Los locales no aprovecharon una buena primera mitad y se durmieron en la segunda hasta apretar en la recta final en busca de un gol que no consiguió. El marcador no se movió y el desenlace fue decepcionante para jugadores, cuerpo técnico y afición.

El encuentro ante el conjunto ferrolano terminó con una medida disciplinaria. Justo después del pitido final, el colegiado Jon Ander González Esteban (comité vasco) tomó una decisión drástica al acercarse a la banda con rapidez y expulsar al entrenador del Cádiz CF, Paco López.

El 'míster' del equipo amarillo no podrá por tanto sentarse en el banquillo en el partido contra el Cartagena encuadrado dentro del sexto capítulo programado para el próximo domingo 22, aunque corresponde al Comité de Competición determinar si sanciona al técnico y cuál es el alcance del castigo. Lo normal es que le caiga sólo uno. En caso de confirmarse la sanción, será el primer partido que se pierda el entrenador, que tendría que seguir el duelo desde la grada de Cartagonova.

El árbitro del encuentro contra el Racing Ferrol explicó en el acta por qué echo al entrenador del conjunto anfitrión: "En el final del partido el técnico Francisco José López Fernández fue el expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el encuentro fue expulsado por protestar, utilizando su brazo hasta en tres ocasiones de forma airada y a voz en grito, una decisión mía. En el momento que me estaba acercando a la posición en la que se encontraba el banquillo local, se retiró rápidamente hacia el túnel de vestuarios impidiendo que le mostrara la tarjeta roja".