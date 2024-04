El árbitro del Cádiz CF - Barcelona ha pitado cinco veces más a los amarillos que a los azulgranas

El Comité Técnico de Árbitro (CTA) dio a conocer la designaciones de los encuentros encuadrados dentro la 31ª jornada de Liga, incluido el choque entre el Cádiz CF y el Barcelona que se disputa el sábado 13 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla (21:00 horas).

El colegiado elegido para el duelo entre amarillos y azulgranas es Juan Luis Pulido Santana (40 años), perteneciente al comité canario. El responsable del VAR para esta cita es el extremeño Francisco José Hernández Maeso.

La designación tenía importancia ante el temor de que fuese elegido un árbitro que no gustase en el vestuario cadista, como por ejemplo Hernández Hernández. No es el caso. Después de la que formó la pasada temporada en el envite contra el Getafe, no ha vuelto a pisar el antiguo Carranza.

Pulido Santana ha arbitrado muchos más partidos al Cádiz CF que el Barcelona. En concreto, 19 al equipo amarillo y sólo cuatro a la escuadra culé.

La explicación a esa diferencia entre uno y otro es que el colegiado nacido en Las Palmas recorre su segunda campaña en Primera División después de haber estado seis cursos en la categoría de plata y diez en la de bronce. Ha tenido pocas ocasiones de pitar al Barcelona mientras ha coincido con el Cádiz CF en tres divisiones.

El balance del cuadro gaditano con Pulido Santana es de seis victorias, cuatro empates y nueve derrotas. El antecedente más cercano es de esta misma temporada 2023-24 cuando el Cádiz CF cayó 2-0 en el terreno del Granada (Rubén Sobrino fe expulsado con 1-0 en el marcador) en la última jornada de la primera vuelta.

El saldo del Barcelona con el juez de la contienda es de un par de triunfos, una equis y un partido perdido. El último encuentro corresponde a la 25ª jornada de este mismo curso cuando el equipo entrenado por Xavi Hernández se impuso (1-2) al Celta de Vigo en el estadio de Balaídos.