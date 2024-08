El ambiente en las gradas y el deseo del entrenador a pesar de la 'operación burofaxes'

El ambiente que puede existir con la afición en el estadio Nuevo Mirandilla, después de la 'operación burofaxes' con la que el club persigue a las voces críticas de la grada, salió en la rueda de prensa porque se ve que es un tema que ha calado hondo en el vestuario del Cádiz CF.

Paco López fue cuestionado por un asunto que ha empañado de forma grave la pretemporada del equipo amarillo, ya de por sí con un profundo malestar por el descenso de la pasada temporada. Por las palabras del técnico del Cádiz CF, se entiende que el vestuario sabe que las cosas no están de cara y que tratarán de dar argumentos para que se vea la versión que necesitan de los seguidores.

"Nosotros confiamos y tengo la seguridad que el cadismo quiere que su equipo gane. Esta es una afición que destaca a nivel nacional e internacional por ese apoyo que siempre da al equipo. Se va a generar la atmósfera para ayudar al equipo. Esa energía influye en el rendimiento. La afición es muy sabia y el equipo la necesita".

El técnico del Cádiz CF sabe que es diferencial tener a la gente de cara aunque estén de uñas con los dirigentes. "La afición va a ser fundamental. Tenemos que darle a la gente y generar ilusión con nuestro trabajo y compromiso. Ese binomio te da un plus. Desde fuera siempre he tenido la sensación de una afición que aprieta y eso le da un plus de energia al equipo. Queremos ganar el partido y que la gente se vaya contenta".