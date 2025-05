Amarga goleada del Cádiz CF (4-0)

Cádiz/El Cádiz CF despidió la temporada en casa con la que quizás fue su mejor actuación en una tarde poco agradable en la que la afición pasó facturas a la directiva y los futbolistas. El conjunto amarillo pasó por encima de un Huesca blandengue que dilapidó sus escasas posibilidades de entrar en el play-off. Todo se resolvió con una primera mitad colosal de los amarillos en la que endosó un 4-0 que acabó siendo el resultado definitivo.

El juego ágil y vistoso que sacó a relucir en la primera parte apenas lo enseñó durante una campaña para olvidar. La holgada victoria no oculta la decepción, aunque peor hubiese sido una derrota.

En circunstancias normales, una goleada en casa hubiese motivo de disfrute entre el equipo y la afición, pero la cosa no estaba para cascabales. La hinchada cantó los goles pero también manifestó su descontento con la mala temporada de su equipo y con la gestión de la directiva que no considera precisamente buena.

Sin nada en juego, Gaizka Garitano experimentó con rotaciones y con el dibujo táctico. Entregó las llaves de la portería a Víctor Aznar, debutante en Liga con los amarillos después de haberlo hecho en la Copa del Rey la pasada temporada. El entrenador apostó por tres centrales y dos carrileros de largo recorrido que fueron más extremos que defensas: José Antonio De la Rosa por la derecha y Mario Climent en la izquierda. El once no pudo ser más ofensivo con un 5-2-3 y Óscar Melendo como pieza movible entre la media y tres cuartos.

El despliegue ofensivo no tardó en dar frutos en una exhibición de efectividad que el Cádiz CF no había mostrado en toda la temporada. Una cien por cien. Fue una apisonadora que arrasó con una secuencia de golazos a un adversario que dio todo tipo de facilidades. De hecho, ganaba 2-0 a los 20 minutos, 3-0 poco después de la media hora y 4-0 al descanso. Todo ello en medio de un ambiente raro, con mucho hueco en las gradas y gritos de aficionados pidiendo la dimisión del presidente. Muchos se quedaron fuera del estadio en la primera parte. Otro optaron por no asistir al partido. Y otros decidieron estar en las gradas desde el principio.

El encuentro arrancó algo insulso pero Moussa Diakité decidió acabar con los minutos de tanteo cuando en el 11 inauguró el marcador con un certero derechazo desde la frontal del área. Tras recibir de Álex Fernández, el pivote le pegó con tanta fuerza y colocación, pegado a un poste, que cuando Juan Pérez se dio cuenta la pelota ya estaba dentro de la portería. El centrocampista se estrenó como goleador cadista para redondear la semana en la que ha recibido por primera vez la llamada para jugar en la selección absoluta de Mali.

A partir del 1-0, los locales se sintieron muy cómodos aunque un saque de esquina mal defendido estuvo cerca de provocar el empate, pero Loureiro remató fuera con todo a su favor muy cerca de la portería.

Se gustaron los amarillos, que ofrecieron el fútbol más brillante del curso liderados por Melendo. El catalán apareció por todos lados, circuló el cuero con inteligencia, pisó el área y firmó la autoría del segundo tanto de la tarde. En el 20, Moussa Diakité y De la Rosa fabricaron una pared, el onubense centró desde la derecha y Melendo cazó el balón suelto tras un rechace para definir de primeras con un tiro colocado junto a un poste.

El 2-0 despertó levemente a los oscenses, que se jugaban opciones de entrar en la fase de ascenso. En el 29, Kovacevic salvó con la cabeza en línea de gol tras una fuerte volea de Loureiro. Del posible 2-1 se pasó a al 4-0 en los siguientes diez minutos. En el 34, Roger Martí, se buscó las habichuelas para montar él solo el tercero de la tarde. Aprovechó el error del central Blasco en el control de balón, se lo robó cuando arribó a la frontal del área soltó un zapatazo raso que fue imparable. El esférico se coló raso pegado a un poste y el 3-0, que ya era un marcador abultado, duró poco tiempo.

En el 39, en pleno festival amarillo, el cuarto golazo. Otro tiro, otro gol. Álex Fernández arrancó con el balón desde el centro del campo, hizo la pared con Roger Martí y solo delante del portero se inventó una vaselina con la punta de la bota para poner el 4-0. Un resultado inesperado al intermedio que recompensó el acierto de los locales y castigó la indolencia de los visitantes.

Como era de prever, el Huesca salió en modo atacante en la renudación con Soko como principal estilete. Los de casa, algo más atrás con la intención de sorprender a la contra. En el 52, De la Rosa se coló hasta línea de fondo ya en el área pero no estuvo atinado en el centro. Replicó Soko en el 56 con una acción parecida.

Con tan amplia ventaja en el marcador, el Cádiz CF levantó el pie del acelerador. La posesión de balón fue de los aragoneses, obligados a apretar en busca de lo imposible. A los amarillos les interesó ralentizar el ritmo que el relojo hiciese su trabajo sin que nada sucediese. El festival había sido en la primera mitad.

El duelo perdió interés. La victoria estaba asegurada y el protagonismo fue de la afición, que además de gritar contra el palco también pitó a algunos jugadores: Rubén Sobrino, Brian Ocampo... En el 74, el uruguayo galopó por la izquierda entre los silbidos y su disparo que iba a gol lo sacó con una mano Juan Pérez.

En la recta final, con el rival ya rendido, los amarillos volvieron a aparecer arriba y vieron cerca el quinto tanto. A falta de tres minutos para el 90, Garitano hizo debutar al canterano Ismael Álvarez que entró para relevar el Moussa Diakité, que se llevó la gran ovación de la tarde.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF: Víctor Aznar, Víctor Chust, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité (Ismael Álvarez, 87'), Álex Fernández, Melendo (Escalante, 73'), De la Rosa (Zaldua, 73'), Carlos Fernández (Brian Ocampo, 73') y Roger Martí (Sobrino, 52')

Huesca: Juan Pérez, Toni Abad, Loureiro, Blasco, Vilarrasa (Moi, 46'), Sielva, Kortajarena (Javi Pérez, 57'), Javi Hernández (Hugo Vallejo, 57'), Gerad Valentín (Diego González, 46'), Soko y Sergi Enrich 8Unzueta, 72')

Goles: 1-0 (11') Moussa Diakité. 2-0 (20') Melendo. 3-0 (34') Roger Martí. 4-0 (39') Álex Fernández

Árbitro: Muresan Muresan (comité valenciano).

Incidencias: Partido de la 41ª jornada de Liga disputado en el estadio Nuevo Mirandilla.