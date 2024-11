Álvaro Cervera, posible rival directo del Cádiz CF

Cádiz/El desarrollo de la Liga va poniendo a cada equipo en su sitio. El Cádiz CF no está en el lugar que se esperaba pero no es el único que no está cumpliendo las expectativas. Uno de ellos es el Tenerife, ubicado en zona de descenso en una situación bastante apurada.

El conjunto chicharrero ocupa la penúltima posición con sólo 10 puntos en 15 encuentros (tiene pendiente el duelo en casa ante el Levante de la 14ª jornada programado para el próximo 7 de enero). Está a siete de la permanencia y en este momento es uno de lso rivales directos del Cádiz CF en la contienda por la salvación.

El cuadro isleño arrancó la temporada 2024-25 con Óscar Cano como entrenador, pero los malos resultados (cuatro derrotas y un empate precismante frente al Cádiz CF) llevaron al club a un relevo que propició el aterrizaje de Pepe Mel.

Los cosas no terminan de ir bien con el nuevo técnico. Dos victorias, tres equis y cinco varapalos componen el balance desde la llegada de Mel, El equipo sigue atascado en la zona de descenso y las alarmas siguen encendidas hasta tal extremo que se especula con la posibilidad de que se produzca un nuevo cambio en el banquillo.

La posible sustitución del entrenador pone en el foco a Álvaro Cervera, considerado el mejor técnico de la historia del Cádiz CF, donde consiguio varios récords.

Cervera se unió al equipo amarillo en abril de 2016 en Segunda B y lo llevó hasta Primera División hasta que fue destituido en enero de 2022 (en la máxima categoría) por los malos resultados y la ubicación en la zona de descenso (llegó Sergio González).

El siguiente proyecto profesional de Cervera fue el Real Oviedo desde la 12ª jornada de la campaña 2022-23 hasta la sexta de la 2023-24. Está sin equipo desde septiembre de 2023 dispuesto a seguir ejerciendo su profesión.

El técnico está en el mercado a la espera de alguna propuesta que le resulte interesante. Tiene algunas sobre la mesa que no ha aceptado. Ninguna de ellas es del Tenerife al menos de manera formal a día de hoy. En el fútbol las cosas cambian de un día para otro. Se llegó a especular también con su posible retorno al Cádiz CF ante un hipotético despido de Paco López. A día de hoy, el regreso de Cervera al cuafro gaditano es imposible más allá de la situación del actual entrenador.

Antes de hacerse cargo al Cádiz CF, Cervera fue técnico del Tenerife entre 2012 y 2015. Sacó al cuadro chicharrero de Segunda B y ya en la división de plata fue despedido a mitad del curso 2014-15. Su última etapa allí fue desagradable porque su familia y él lo pasaron mal.

El tiempo curas las heridas y el propio Cervera reconoció en agosto de 2024 que no tendría ningún inconviente y volver a entrenar al Tenerife. El tiempo dirá si ambas partes vuelven a unir sus caminos.