Almada: "El segundo tiempo me dejó más satisfecho"

Rueda de prensa de Guillermo Almada, entrenador del Valladolid, que valoraba el punto sumado en el Nuevo Mirandilla. "Contento no me deja porque queremos ganar, pero sí satisfecho con la entrega y la disposición, sobre todo en el segundo tiempo que lo hicimos mejor que el primero. En el primero estuvimos muy imprecisos y eso nos generó alguna dificultad en alguna transición de ellos. El segundo tiempo me dejó más satisfecho".

Feliz por el desenlace pese a las máximas aspiraciones frente al Cádiz CF. "Cuando no se puede ganar, lo importante es sumar. Lo intentamos y seguimos hasta el final. Nos costó encontrar el puntillazo final en los últimos 20 metros, pero ellos también defendieron bien".

Un duelo físico y peleado. "Es un campo difícil, la gente les empujó mucho y tienen un buen equipo con un gran entrenador y creo que hubo mucha paridad entre los dos equipos y en definitiva no se crearon tantas ocasiones como nos hubiera gustado pero tampoco nos crearon muchas y la entrega, la disposición y la circulación del segundo tiempo me gustó más que la del primero".

Del gol anulado al rival y el posible penalti a su favor, dijo que "en la distancia nos pareció mano, esa es la realidad, pero los que deciden son los árbitros y esta vez no la cobraron".