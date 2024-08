Alma Cadista reclama al Cádiz CF que invierta en fichajes los millones recibidos esta temporada

La plataforma de aficionados Alma Cadista ha lanzado con comunicado el domingo 25 de agosto en el que pide al Cádiz CF que haga fichajes con el dinero que ha recibido en los últimos tiempos. El plazo de inscripciones finaliza el próximo día 30.

El comunicado es el siguiente:

Alma Cadista reclama al Cádiz Club de Fútbol que invierta en fichajes para reforzar la plantilla todos los millones de euros que ha recibido en distintos conceptos este verano (abonos, ayuda por descenso, traspaso y liberación de altas fichas).

La plataforma de aficionadas y aficionados señala la evidente necesidad de reforzar al equipo para poder competir por el ascenso, y recalca que, de hecho, el entrenador ha tenido que cambiar a jugadores de sus posiciones habituales para sortear las carencias que presenta la plantilla actualmente, que compareció en el campo del Levante sin recambios de jugadores profesionales en posiciones clave -como el eje de la zaga- y con un once titular en el que había sólo un fichaje de los cuatro realizados.

Así, Alma Cadista se pregunta dónde están los millones recibidos por abonos, en concepto de ayuda por el descenso, así como del traspaso de Conan Ledesma y de Santiago Arzamendía, y la liberación de altas fichas que se arrastraban de la temporada anterior, toda vez que el club cadista no los ha invertido hasta el momento en reforzar la plantilla ya que tan sólo ha hecho cuatro fichajes a coste 0 completando un decepcionante mercado de fichajes.

Además, la plataforma expone que maniobras como las de intentar forzar la salida de Álex Fernández con formas discutibles para un jugador que lleva 7 años en la entidad, la de no saber atajar situaciones abiertas como la de Kouamé o la de concentrar muchos jugadores de una misma posición (centrocampistas) y muy pocos de otras (delanteros, por ejemplo) revelan una ausencia total de criterio, de trabajo, de dedicación y de gestión por parte del club y de la parcela deportiva liderada por Manuel Vizcaíno.

Alma Cadista pide al club que actúe, que conforme una plantilla competitiva y le recuerda que aún está a tiempo y tiene dinero para ello. Respecto al límite salarial, se cuestiona si proyectos puestos en marcha en el ámbito extradeportivo por el club y los altos sueldos de cargos ejecutivos del Cádiz Club de Fútbol han mermado la capacidad de inversión del club en la parcela deportiva, que debe ser siempre la más considerada y tenida en cuenta dentro del Cádiz Club de Fútbol.

Por último, recuerda que no hay obstáculo para ello si el cadismo se atiene a las declaraciones del propio presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, hace tres meses en las que dijo que se habían hecho las cosas bien con contratos ajustados al presupuesto de Segunda División y que no había ningún problema para reforzar al equipo. De hecho, llegó a aseverar que el club tenía más músculo financiero que sus rivales en Segunda porque había hecho las cosas con responsabilidad. El propio presidente tiene una buena ocasión en esta semana, antes del partido en casa ante el CD Tenerife, para demostrar que aquellas declaraciones no son rotundamente falsas y no suponen una tomadura de pelo al cadismo.