El alivio del capitán del Cádiz CF: "El vestuario lo necesitaba"

La victoria (1-3) del Cádiz CF en el estadio del Castellón la noche del pasado lunes 9 de septiembre llevó la alegría a la afición (la presente en minoría en Castalia y la que estuvo pendiente desde la distancia), al cuerpo técnico y a los futbolistas.

El conjunto amarillo frenó de golpe la dinámica negativa con la que había comenzado la temporada 2024-25 en su retorno a Segunda División. El primer triunfo del curso fue celebrado por los jugadores, que eran conscientes de la importancia de empezar a sumar ya de tres en tres puntos. Hubo música y baile en el vestuario cadista minutos después del pitido final, con la victoria en el bolsillo.

David Gil fue una vez más el guardián de la portería y además lució el brazalete de capitán. Acaba de iniciar su séptima campaña en el primer equipo. A diferencia de las anteriores, lo hace como titular en un puesto sin un inquilino fijo como ha reconocido el propio entrenador. Compite con José Antonio Caro.

El capitán tenía ganas de expresarse después del triunfo y lo hizo a través de su cuenta personal de X (antes twitter). Fue un mensaje de liberación tras el sufrimiento de un equipo que no para de trabajar a diario en busca la recompensa de los tres puntos.

La palabras de David Gil dan una idea del alivio que supone para la plantilla el primer triunfo del presente ejercicio que llegó en el cuarto capítulo del campeonato. Reconoce que el grupo tenía necesidad de una victoria que es importante precisamente porque es la primera. Su deseo es que sea el principio de algo bueno. A partir de ahora, de tres en tres. El desafío está sobre la mesa.

Así fue el mensaje del cancebero, no exento de una dosis de euforia, después del 1-3 en Castellón: "No sabíais las ganas que teníamos de esto… +3 por fin! Este vestuario lo necesitaba porque somos la ostia! Ojalá sea un punto de partida para todos. Vamos joder vamos Cádiz!!!". No pudo ser más expresivo.

Tomás Alarcón también se pronunció tras el golpe de efecto en Castalia, donde el centrocampista jugó la última media hora. "Estrenamos el +3 esta temporada. Seguimos así, equipo!", apuntó el chileno.