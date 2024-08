Alineaciones probables del Cádiz CF-Tenerife

El tercer asalto del Cádiz CF en la categoría de plata tiene cita este sábado en el Nuevo Mirandilla (19:00 horas). Le aguarda enfrente la presencia del Tenerife, un clásico en Segunda que no ha estrenado todavía el casillero de puntos. Dos partidos, dos derrotas. Por parte del equipo gaditano, la intención es confirmar que lo del día del Zaragoza fue un accidente y que el camino adecuado está en el choque contra el Levante, sobre todo la primera parte.

La semana de trabajo ha sido mucho más tranquila que la anterior. El punto y las sensaciones de la cita en Valencia ayudaron a que el plantel recuperara la sonrisa. El camino es seguir creciendo y a ser posible con la alegría de la victoria, que siendo en casa tendría un sabor especial.

El mercado de fichajes, los últimos movimientos, marcaron la previa del encuentro, afectando en el caso del Cádiz CF al refuerzo notorio del juego de ataque con Carlos Fernández y Óscar Melendo, que son la esperanza para tener llegada y el gol que se necesita para sacar los partidos adelante.

La actualidad de los amarillos viene marcada por la continuidad en enfermería de Roger Martí, que se dañó antes del choque contra el Levante -un golpe en la zona que fue operada la campaña pasada- y sigue sin estar en condiciones para pelear un lugar en el ataque del equipo.

De los dos últimos refuerzos, tanto Carlos Fernández como Óscar Melendo vienen con problemas físicos, más serios en el caso del segundo de ellos porque se dañó en el primer amistoso de pretemporada y desde entonces no ha tenido minutos. El estreno de ambos tendrá que esperar. En el caso del ya ex realista, existe la inquietud de que no varíe su tendencia y de amarillo se repitan las visitas a la enfermería.

El once cadista debe ser similar al que salió de inicio contra el Levante, aunque Paco López no ha querido dar pistas. Tomando como referencia el partidazo de David Gil en el Ciutat de Valencia, lo normal es que el portero madrileño repita entre palos a pesar de que el preparador cadista piensa en la posición de portero con rotaciones habituales.

El pasado fin de semana apostó por una defensa de cuatro con Fali justo por delante y por detrás de los pivotes. En esa zaga, Iza hizo las veces de lateral izquierdo.

Con Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante como su pareja preferida, Brian Ocampo, Rubén Sobrino u Ontiveros y Chris Ramos tienen muchas opciones de ser la tripleta atacante.

El equipo tinerfeño mejoró ante el Almería la mala imagen de la primera jornada, pero fue insuficiente para estrenarse en la competición, después de perder a dos jugadores por lesión, y a José León, expulsado con tarjeta roja directa.

Para cubrir la baja del central madrileño el principal candidato es el hispano-brasileño Rubén Alves, pese a que el zaguero ha reconocido que no está al mismo ritmo que sus compañeros por su tardía incorporación a la plantilla.

Ante el Almería se lesionó Fernando Medrano en el hombro derecho, de momento sin un pronóstico definitivo, y también Sergio González -ex jugador del Cádiz CF- con un problema muscular, aunque finalmente ha entrado en la convocatoria.

En la portería, todo apunta a que Tomeu Nadal seguirá en la titularidad, ante la duda de Salvi Carrasco, próximo a ser padre, sustituido en la convocatoria por el canterano Sergio Aragoneses, hijo del mítico portero gallego.

El capítulo de bajas se completa también con el capitán Aitor Sanz, por lo que Corredera, Diarra y dos ex jugadores cadistas como Sergio González y Bodiger aspiran a ocupar dos puestos en el centro del campo de los insulares.

Alineaciones probables

Cádiz: David Gil; Zaldúa, Fali, Víctor Chust, Glauder, Iza, Rubén Alcaraz, Escalante, Rubén Sobrino u Ontiveros, Ocampo y Chris Ramos.

Tenerife: Tomeu Nadal; Mellot, Juande, Rubén Alves, David Rodríguez, Bodiger, Diarra, Luismi Cruz, Maikel Mesa, Cantero y Ángel.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité Murciano).

VAR: José Antonio López Toca (Comité Cántabro).

Campo: Nuevo Mirandilla (19:00 horas / Movistar LaLiga-DAZN).