Álex Fernández habla de las opciones de ascenso, de su amigo Cervera y de su futuro en el Cádiz CF

Cádiz/Álex Fernández desempeña un rol importante dentro y fuera del campo en su condición de capitán del Cádiz CF. Con la actual suma su octava temporada que divide a partes iguales (cuatro) entre Primera División y Segunda. El siguiente paso es el encuentro ante el Eibar de la 33ª jornada de Liga (próximo lunes 31 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla) que llega justo después de la derrota (2-1) en Tenerife.

El centrocampista afronta con muchas la recta final de curso, con diez partidos por delante y quién sabe si algunos más. En Onda Cero Cádiz analizó el reciente revés en Canarias, el reencuentro con Álvaro Cervera, lo que queda de campaña y su futuro.

Álex considera que el Cádiz CF sigue vivo en la pelea por el ascenso. “Aunque parezca que no, estamos con opciones de todo”. No ocultó que en Tenerife “teníamos esperanza de sacar un resultado positivo, pero no hicimos un buen partido. La primera parte fue bastante mala, no salimos bien, no leímos bien el partido. En la segunda lo hicimos bien, estábamos llegando, empatamos y en una contra nos metieron el 2-1 cuándo mejor estábamos. Pero en general no estuvimos a la altura”.

En Tenerife se reencontró con Cervera, quien fue su entrenador varios años en el Cádiz CF. “Nos dimos un abrazo, es un padre futbolístico, ha sido el míster que más me ha utilizado y el que ha sacado lo mejor de mí. Rober (Perera) también”. Cervera “siempre es un amigo aquí estoy para lo que quiera”.

El Cádiz CF ha dado un giro radical tras la llegada de Gaizka Garitano. “Somos un equipo más fuerte, competimos todos los partidos salvo en Albacete”.

Tiene muy clara cuál es la prioridad ahora mismo: “llegar cuanto antes a los 50 puntos” y a partir de ahí no renuncia a nada. El 8 del conjunto amarillo transmitió un mensaje de tranquilidad: “Queda mucha Liga, hay muchos puntos en juego y todo es posible, la situación es más tranquila tras primera mitad de temporada. Ese equipo es capaz y vamos a por ello”.

El capitán elogió a Paco López y su cuerpo técnico. “En el fútbol a veces las cosas no salen como uno quiere”, precisó antes de volver a la actual etapa de Garitano: “Nos hizo ser un equipo sólido y competitivo, en el vestuario, en el vestuario nos dimos cuenta de lo que hace falta para competir. Nos ha hecho ser mejor como grupo y con eso en Segunda normalmente va bien”.

De Paco López contó que “no supimos entender su idea, no la supimos llevar al terreno de juego, no nos dimos cuenta en la Liga que estábamos jugando, que es complicada y de mucho nivel”.

Sobre Garitano dijo que “habla de defender juntos y bien, llevamos una buena dinámica pese a la última derrota”. Y repitió que “somos capaces de todo, tenemos calidad. La permanencia cuanto antes y partir de ahí…”.

En el plano individual, el madrileño aseguró que “me encuentro bien a nivel juego, de las mejores temporadas, tienes que aportar en un grpo grande. Estoy con ganas de ayudar al equipo y conseguir algo importante”. Está a un paso de los 270 partidos oficiales en el Cádiz CF. Está orgulloso: “Me siento especial porque jugar tantos partidos, estoy súper ilusionado., con ganas de más, soy ambicioso…”

En el mercado de invierno tuvo una oferta de ottro equipo. “Hablé con el club y el míster, me dijeron que no salía y bien”. Álex Fernández acaba contrato el próximo 30 de junio. Su futuro aún está en el aire. “Hablé no hace mucho con el presidente y me apoyarán en la decisión que tome”. La decisión no está tomada como explicó el propio futbolista: “No es algo que me preocupe ahora mismo. Tengo el cariño de la gente y el respeto del club. Me siento cómodo”.