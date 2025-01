Alejo deja un recado a la masa social del Cádiz CF

Iván Alejo se ha despedido con unas declaraciones que no dejan indiferente a nadie y en las que ha defendido a entrenadores y al presidente, si bien ha sido crítico con la parte de la masa social que cargó contra él durante su estancia en el Cádiz CF. El ex amarillo ya ejerce como profesional en el Apoel de Nicosia.

En declaraciones a Canal Sur, el vallisoletano se refirió a lo más presente como fue la destitución de Paco López. "Es el menos responsable de la situación. Venimos de un verano complicado en el que muchos jugadores que querían salir no pudieron hacerlo. Nos ha costado asimilar la categoría en la que estábamos. Venimos de jugar en el Camp Nou o en el Bernabéu. Venimos de coger un vuelo a viajar 12 horas en autobús. Es un paso que le ha costado al equipo".

El ex cadista respaldó el trabajo de Sergio González. El técnico catalán fue destituido tras una larga racha sin ganar. "Yo estoy completamente convencido de que con Sergio González no bajábamos. Con él, cuando había que ganar, se ganaba".

También el extremo se refirió a Gaizka Garitano. "Tiene las ideas muy claras. Va a sacar un rendimiento brutal a los jugadores. Es más ofensivo que Cervera y conoce mucho la categoría. Además, el Cádiz, con Ontiveros, tiene el futbolista más diferencial de toda la Segunda División", destacaba del malagueño.

Alejo dejó una reflexión que no caerá bien en el cadismo. "El Cádiz es el equipo de mi vida, pero me voy con la espina de que una parte de la afición ha sido un poco injusta conmigo. Soy un futbolista poco vistoso, pero en los 163 partidos que he jugado no he renunciado a una gota de sudor", recalcaba ante los más críticos con su papel en el Cádiz CF, que no son pocos.