El alcalde cree que a Tebas no le gusta el Carnaval

Los apasionados del Cádiz CF y del Concurso de Agrupaciones de Carnaval ya saben que el viernes 21 de febrero tendrán el corazón dividido porque ambos amores caminarán de la mano. Una vez que se conoció que LaLiga fijaba el Sporting de Gijón-Cádiz el viernes 21 a las nueve de la noche, era palpable que el inicio de la final del COAC tendría una coincidencia horaria.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha mostrado su opinión por este asunto. Lo ha hecho en redes sociales, donde ha tirado de sentimiento y de ironía para criticar al estamento que preside Javer Tebas, así como a éste.

González ha reflejado en su cuenta de Facebook: "Lo que deja muy claro la decisión de que el Cádiz juegue a la misma hora que la Final de Falla es que a Tebas no le gusta el Carnaval ni nada que suene a libertad, que ponga en el centro la expresión popular y donde predomine la autoorganización. No nos sorprende esta decisión de Tebas, como no nos sorprende su mercantilización continua del fútbol desde su presidencia en la Liga. nunca ha mirado por el aficionado. Solo por el dinero. El ejemplo más claro es este, el cadista que espera una noche al año, la noche de la Gran Final, y tiene que soportar que coincida con un partido de su equipo. Pese a que el COAC se encuentra programado desde hace meses y tradicionalmente siempre se fija la misma fecha".

Ha sido la forma elegida por el alcalde gaditano para mostrar su malestar con la medida de LaLiga, que en una noche tan señalada tendrá a miles de gaditanos divididos entre la pasión amarilla y la del Concurso de Agrupaciones, que ese 21 de febrero celebra su gran final.