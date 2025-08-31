Alberto González: "Creo que el resultado es muy injusto"

Gran enfado de Alberto González, entrenador del Albacete, después de la derrota de su equipo a manos del Cádiz CF. El preparador, que acabó siendo expulsado, no ocultaba su dolor por lo acontecido. "Llueve sobre mojado y por eso es normal la frustración. Creo que el resultado es muy injusto. El fútbol no es justo, pero es importante que el que imparte justicia lo haga bien. Ya tenemos bastante con el juego".

Quejas amargas por el gol anulado. "No le han puesto el plano adecuado en el VAR. No le han puesto en el que se ve como le daba con el pecho. Le estaban diciendo en el VAR que había otra toma donde se veía. Es lamentable, no tiene sentido, ¿qué prisa tenía? Todo por no pedir otra toma más. Yo le digo al árbitro que le hacen un tackle a Higinio y nos pitan falta en contra. Va el rival con la plancha. De esa falta viene el gol".

Mala suerte con los arbitrajes. "No creo que haya ningún complot, no nos están beneficiando. Creo que se han equivocado gravemente otra vez en nuestra contra. Eso cuesta puntos y dinámicas. Tenemos que seguir mejorando nuestros errores, pero esperamos justicia y no la está habiendo".

El error de Dani Bernabéu en el segundo gol del Cádiz CF. "Bernabéu estaba entero. Lo he puesto porque ha demostrado una personalidad brutal durante la semana. Son cosas que pasan, gajes del oficio. Estoy seguro de que lo va a superar con su personalidad. Está con la cabeza alta, es consciente de que se ha equivocado pero esto no lo va a hundir. Ya decimos que en este caso viene acompañado de circunstancias especiales. Toca remar a contracorriente y tenemos la energía para ello. La temporada es larga y las sensaciones del equipo son buenas. Hay que seguir corrigiendo errores".