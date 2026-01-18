Albacete-Cádiz CF, en directo

La segunda vuelta comienza para el Cádiz CF este domingo en el estadio Carlos Belmonte (18:30 horas), donde se juega tres puntos ante un rival que vive una 'semana fantástica' por la heroicidad de eliminar en la Copa del Rey a todo un Real Madrid.

Los amarillos vienen de cuatro jornadas extraordinarias -tres victorias y un empate- en las que se impusieron al Zaragoza, Castellón y Sporting de Gijón, y firmaron tablas en La Coruña, por lo que el deseo pasa por extender en suelo albaceteño el buen ritmo.