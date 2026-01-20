Adiós a un ex del Cádiz CF de los años 60

Uno de los ex del Cádiz CF de la década de los años 60 del siglo pasado ha fallecido. Se trata de Tobalo, que militó en el equipo amarillo dos campañas con una cesión al Balón.

Cristóbal García Pavón 'Tobalo' nació el 1 de septiembre de 1939 en Tarifa. En su carrera deportiva se caracterizó por ser un delantero centro goleador de mucho rango. Empezó a jugar en la Balona en la temporada 1959/60, posteriormente pasó por el Baeza Deportivo y Tarifa hasta fichar por el Cádiz CF. Era la temporada 1962/63, siendo cedido al Balón de Cádiz CF.

Con el equipo balonista jugó en Tercera División y fue subcampeón de la Copa Sánchez-Pizjuan, donde perdió la final ante el At. Cordobés. En esa misma temporada lo reclamó el Cádiz CF para disputar la Copa del Generalísimo jugando dos partidos. En la temporada 1963/64 fue jugador de la primera plantilla del Cádiz CF jugando ocho partidos de Liga, logrando tres goles, y un partido de Copa, anotando un tanto.

Tras su marcha del Cádiz CF, fichó por el CD Castellón a instancia de Camilo Liz, su secretario técnico, donde estuvo cuatro temporadas. Con el equipo albinegro ascendió en la temporada 1965/66 a Segunda División. También jugó en otros equipos como el Villarreal CF, CF Badalona, Atlético Baleares, CD Acero Sagunto y Vinaroz CF.