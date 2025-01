La actualidad del Cádiz CF viene con dudas y, ¿alguna ausencia?

El Cádiz CF regresó en la mañana de este miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz con la mente puesta en el duelo de la 24ª jornada ante el CD Mirandés en el feudo amarillo. Los pupilos de Gaizka Garitano llevaron a cabo una intensa sesión repleta de fútbol en la que los jugadores completaron ejercicios tácticos además de circuitos físicos.

El conocido como campo Ramón Blanco acogió la sesión preparatoria, la primera de la semana con vista al choque contra el conjunto burgalés, un entreno muy potente en el aspecto físico y con gran protagonismo para el balón. Los jugadores sabían que tocaba apretar los dientes después de dos días de descanso.

La sesión, a puerta cerrada, no muestra en las imágenes facilitadas por el club la presencia de Tomás Alarcón, que esta semana ha tomado ventaja en la carrera por abandonar el Cádiz CF al no entrar en los planes del entrenador. El centrocampista podría regresar a su Chile natal, a pesar de que varios equipos españoles de Segunda no le pierden la pista.

Los jugadores aquejados de problemas físicos siguen en manos de los profesionales a fin de cerrar su recuperación, siendo Roger el caso que más inquieta al entrenador por los problemas que tiene en ataque a pesar del 1-4 en el feudo del Eldense.

Este jueves, la primera plantilla entrenará por segunda vez esta semana para continuar preparando el duelo ante el cuadro burgalés.