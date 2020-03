Manuel Vizcaíno comprende la decisión de las autoridades pero también tiene muy presente a la masa social del Cádiz CF. Es por ello que tiene tomada la decisión de que el próximo domingo no seguirá el partido desde su lugar habitual en el palco del Ramón de Carranza.

Vizcaíno sabe que la afición cadista tendrá que estar alejada de los suyos en una cita de enorme importancia en la lucha por el ascenso y, por esta causa, prefiere solidarizarse y seguir el duelo a través de la pequeña pantalla.

No es una decisión fácil porque será la primera vez que no presencie un encuentro del equipo amarillo desde que él es presidente. Tanto en casa como a domicilio, Vizcaíno no ha faltado a la cita con el Cádiz en Segunda B y en Segunda A ni en la Copa del Rey.

Ha sido el propio presidente el que ha confirmado este extremo a Diario de Cádiz, por lo que si finalmente hay Liga el domingo contra el Rayo Vallecano, la ausencia de Vizcaíno será significativa en el palco y un guiño a una masa social ausente por causa mayor.