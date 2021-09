Vizcaíno sigue dando forma al proyecto del nuevo campo

Son ya muchas las ocasiones en las que Manuel Vizcaíno se está refiriendo a la idea de preparar un proyecto que contemple la construcción de un nuevo estadio. Las reflexiones y los deseos iniciales siguen tomando cuerpo porque el presidente del Cádiz CF no deja la idea en un segundo plano. Bajo su punto de vista, entiende que es conveniente para el crecimiento del club.

"Es necesario construir un nuevo estadio, yo lo creo así para consolidar al club entre los grandes. No vayamos a confundir las cosas. El estadio ha estado siempre en Cádiz y queremos uno nuevo. Hay que agradecer al Ayuntamiento tener las instalaciones que tenemos, pero hoy no nos sirven para el crecimiento que entendemos que debe tener el club", apunta el máximo dirigente a Corazón Cadista, programa de 7 TV Bahía.

Ya lo ha reflejado en otras ocasiones cuando se le ha cuestionado por el asunto, pero al presidente del Cádiz CF no le cansa repetir el mismo mensaje. "No contemplamos comprar el estadio actual porque además creemos que no es posible. Vamos a empezar las conversaciones y quiero destacar la cercanía del alcalde. La prioridad es que el nuevo estadio esté en Cádiz. El nombre será el que quieran los abonados del Cádiz. Habría una votación entre los abonados porque es como yo creo que se debería hacer", explica Vizcaíno queriendo dejar a un lado las formas utilizadas para el cambio de denominación del actual estadio.

Y es que el máximo responsable del Cádiz CF mantiene una línea firme en algunos aspectos que le afectan pero que se han politizado de manera clara. "Siempre nos hemos mantenido al margen de cualquier discusión política", aporta antes de añadir que "la prioridad tiene que ser la ciudad de Cádiz y en ningún caso significa reproche porque no queremos dinero público". "Queremos que la entidad no dependa de ninguna administración. Creemos que es el mejor camino. El alcalde recogió el globo sonda y nos vamos a sentar con él para ver alternativas".

Las palabras de Vizcaíno reafirman su total convencimiento para abandonar el actual Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) y comenzar el sueño para que el Cádiz CF disponga de un estadio propio que reúna todo lo que entiende el proyecto del dirigente sevillano que es necesario en materia de infraestructura.