Vicente Moreno, a los pies de Álvaro Cervera

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó tras entrenamiento de este sábado en el RCDE Stadium que el partido del lunes en el campo blanquiazul no es "ninguna trampa", ya que el vestuario "conoce" perfectamente al rival, el Cádiz CF.

El técnico recordó que en la temporada pasada el cuadro amarillo logró "perfectamente" la permanencia. "También derrotó al Barcelona y al Real Madrid. Sabemos lo que tendremos delante", apuntó el preparador valenciano. "Es un equipo de Primera en mayúsculas", insistió.

Vicente Moreno señaló que el choque será "muy exigente" para sus jugadores. "Álvaro Cervera (entrenador del Cádiz CF) tiene una gran capacidad para sacar rendimiento de sus equipos. Deberían hacerle una estatua en Cádiz, porque cuando se consiguen las cosas parece fácil, pero tienen más dificultad de la que aparentan", analizó.

En cuanto a las sensaciones del vestuario blanquiazul, el entrenador subrayó que sus pupilos están "muy motivados" con vistas al choque. "Queremos dar continuidad a la victoria contra el Real Madrid, en la anterior jornada. Es complicado sumar dos triunfos seguidos en casa en Primera División", señaló.

Vicente Moreno comentó que su equipo está en la búsqueda de "la excelencia" y afirmó que el Espanyol tiene aún "mucho margen de mejora" esta temporada. "Esto te da motivación porque ves que puedes ir a más", aseveró el valenciano.

Por otra parte, el técnico ve complicado que el delantero Javi Puado, que se recupera de una lesión, pueda entrar en la convocatoria para recibir al Cádiz CF. El centrocampista Aleix Vidal "tiene problemas desde el día del Madrid" y es duda, una situación similar a la del albanés Keidi Bare, con molestias tras jugar con la selección.

En cuanto Yangel Herrera, fichaje de esta temporada que no ha debutado con el Espanyol por una lesión en la tibia, Vicente Moreno no descartó que pudiera entrar en la convocatoria: "Depende de sus sensaciones, aunque no está al nivel que puede tener o que el equipo necesita de él".