El próximo domingo 25 de agosto a las 18:30 horas el Cádiz B recibe al Real Murcia en su estreno en Segunda B. El encuentro se disputará en el campo Ramón Blanco, en El Rosal, para lo que será necesario que los abonados que quieran acudir recojan su entrada gratuita de manera anticipada en la zona de taquilla del Carranza. Se puede recoger desde este miércoles hasta el viernes en horario habitual. Será necesario presentar el carné de abonado para recoger las localidades, una por carné y un máximo de dos carnés por persona.

Los no abonados podrán adquirir las localidades restantes, en el caso que las hubiera, a un precio único de 15 euros a partir del sábado. Para los abonados de fuera de la Bahía de Cádiz se ha habilitado la venta telefónica en el 902 929 162, y podrán recoger sus localidades en la taquilla de incidencias portando el documento de identidad y el carné de abonado. No estará permitido el acceso al recinto a los aficionados que no tengan entrada.

El horario de taquillas será de miércoles a viernes de 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:00 horas. En el caso que las localidades no se hayan agotado en ese periodo también estarán abiertas el sábado de 10:00 a 14:00 horas, y en el acceso a la ciudad deportiva el día del partido.