El adiós de Velasco Carballo y su relación con el Cádiz CF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este lunes que Carlos Velasco Carballo dejará la presidencia del Comité Técnico de Árbitros (CTA), cargo que ha ocupado desde mayo de 2018 tras la elección de Luis Rubiales como presidente del organismo.

"Próximamente se comunicará la persona que ocupará el puesto de presidente del CTA debido a que el actual presidente D. Carlos Velasco Carballo será nombrado por la UEFA para desarrollar nuevas tareas a nivel internacional. La RFEF le agradece su trabajo y le desea la mayor de las suertes en esta nueva responsabilidad a nivel internacional", señaló en un comunicado.

¿Cuál ha salido la relación de Velasco Carballo y de los árbitros con el Cádiz CF durante este tiempo? Hay episodio que en su momento hicieron pensar que en el Comité Técnico de Árbitros existía cierto resquemor con la entidad amarilla, principalmente por la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el pasado mes de febrero, en cuanto a la decisión de dejar sin sanción a Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, impuesta en un principio por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tampoco agradó la postura de Manuel Vizcaíno, tras el encuentro de la pasada campaña Real Sociedad-Cádiz, en cuanto al envío de un escrito al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, para que mediara en la situación que vivía entonces el equipo amarillo con el colectivo arbitral. Desde la Federación se solicitaba una sanción para el máximo dirigente cadista.

El penalti a Perea ante el Granada

Velasco Carballo habló en diversas ocasiones de cuestiones que afectaban a la situación vivida con el Cádiz CF por aquel penalti de escándalo a Perea contra el Granada (1-1) y lo sucedido frente a la Resal Sociedad. "Recibo las llamadas de cualquier dirigente del fútbol español. El comité técnico atiende a todo el que le llama, vienen a vernos y dialogamos. Estamos abiertos a que venga, abiertos al diálogo a cualquier presidente, ya han venido varios", indicaba el ya ex presidente del estamento que agrupa a los árbitros españoles. Unas palabras que apuntaban como un dardo al escrito que lanzó en su momento Vizcaíno y que acabó en el despacho de Rubiales.

Velasco Carballo también respondió a las palabras de Cervera, tras aquel Real Sociedad-Cádiz, en la que dejó entrever que determinados árbitros se emplean con mala educación a la hora de dirigirse al banquillo del Cádiz CF. Incluso el técnico cadista dijo que "siempre que se mira el VAR va en contra nuestra". El presidente del Comité Técnico de Árbitros sacó la cara por sus compañeros con las siguientes manifestaciones: "No lo creo. Nunca lo he hecho, y mis compañeros creo que no lo hacen. Eso no es así. Los árbitros somos respetuosos con nuestro entorno", respondió sobre ese tono maleducado del que se quejaron desde el cuerpo técnico del Cádiz CF.

Lo que no cabe duda es que las manifestaciones del Cádiz CF, a través del escrito de Vizcaíno a Rubiales, y la respuesta que dio entonces Velasco Carballo pusieron de manifiesto que no fueron buenos tiempos en la relación entre la entidad gaditana y el estamento arbitral. Quedaron heridas abiertas en un lado y otro, cada cual defendiendo sus intereses, y sólo el paso del tiempo irá calmando las aguas a la espera de conocer al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros.