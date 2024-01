Valverde: "El Cádiz se está jugando todo y fue más agresivo"

El preparador del Athletic Club de Bilbao fue el primero en pasar por la sala del prensa del estadio Nuevo Mirandilla, después del empate de su equipo frente al Cádiz CF. Ernesto Valverde no estaba muy contento con el encuentro de sus pupilos.

Balance de lo acontecido en el campo. "No ha sido un partido muy vistoso. Ellos han comenzado con mucha energía e intentaban balones largos a Chris Ramos. Nosotros hemos tenido demasiadas pérdidas sin presión y no lográbamos hacernos con el juego, faltando esa continuidad en el juego. No generábamos mucho peligro en su área y en el segundo tiempo podíamos enganchar en alguna jugada pero tampoco hemos tenido ocasiones muy claras".

Las ansias del Cádiz CF. "Ellos se están jugando todo y estaban más agresivos. Jugar varios partidos a la semana es más una cuestión mental porque mantener esa tensión continua es complicado tanto para nosotros como para el resto de los equipos", explicaba cuando se le cuestionaba por el desgaste de sus jugadores en una semana con tres encuentros.

Valverde lamenta la falta de definición en este duelo. "A nosotros nos ha faltado un poco más. Hemos dominado el segundo tiempo pero cerca de la portería no hemos estado tan finos. A ellos no les interesaban que nosotros tuviéramos opciones. Hay que darle valor al rival. Hoy hemos sumado un punto dentro de las dificultades del partido, en un partido que no pasará a la historia ni del Cádiz ni de nosotros".