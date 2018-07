Sinergy contraataca con el cuchillo entre dientes

Tras la petición por parte de Sinergy HG Limited y Massimo Nannini para personarse en el procedimiento judicial derivado de la célebre Operación Líbero, en manos del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid de la Audiencia Nacional, la representación procesal del Cádiz CF presentó un recurso de reforma solicitando que no se admitiera dicha personación al considerar que Sinergy no es accionista y que Nannini lo es de escasa enjundia por las pocas acciones que posee. Aún no existe resolución sobre la petición realizada por la entidad amarilla, a la vista de la cual Enrique Rodríguez Zarza, abogado de Sinergy, ha reaccionado planteando una oposición a ese recurso de reforma. A continuación ofrecemos las cuatro alegaciones con las que el referido abogado intenta fundamentar que la Audiencia Nacional debe permitir continuar con la personación en esta causa de sus representados:

1º Por nuestra condición de perjudicados como accionistas del Cádiz CF por los presuntos delitos que hubieran cometido los investigados por la utilización instrumental de la sociedad Cádiz CF SAD para la comisión de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal investigados en esta causa.

2º Por nuestra condición de perjudicados directos de nuevos presuntos delitos que se vislumbran en las actuaciones y diligencias de investigación policiales, relacionados con la obtención fraudulenta mediante estafa de la autorización administrativa del Consejo Superior de Deportes: nuevos presuntos delitos que estarían directamente relacionados con la sociedad Locos por el Balón S.L. (presuntos delitos cometidos por sus socios, administradores y apoderados) y donde el Cádiz CF sería igualmente perjudicado, por lo que también tendríamos perjuicio por nuestra calidad de socios del Cádiz CF.

3º Por nuestra condición de perjudicados directos y como accionistas del Cádiz CF de nuevos presuntos delitos que se vislumbran en las actuaciones y diligencias de investigación policiales, relacionados con la alteración del precio de la subasta de las acciones del Cádiz CF, instada por don Antonio Muñoz Vera y vinculada con la presunta comisión de los delitos de falsedad documental y fraude procesal cometidos por la sociedad Locos por el Balón S.L., sus socios, administradores y apoderados, en perjuicio de la mercantil Sinergy y del Cádiz CF.

4º Por nuestra condición de perjudicados directos y como accionistas del Cádiz CF de nuevos presuntos delitos que se vislumbran en las actuaciones y diligencias de investigación policiales, relacionados con la administración desleal del Cádiz CF por la realización de acuerdos abusivos en perjuicio del Cádiz CF adoptados en consejos de administración y juntas generales de socios del Cádiz CF, por compensación de créditos que pudieran resultar falsos, inexistentes o ser irregulares por estar inflados o dolosamente aumentados en su importe para posteriormente compensarlos por acciones del Cádiz CF vía aumentos de capital social por compensación de créditos adquiriendo un mayor porcentaje accionarial del club en perjuicio del resto de accionistas de la entidad Cádiz CF.

Tras una serie de puntos en los que Rodríguez Zarza intenta fundamentar su posición jurídica, llega la súplica para que "se dé traslado del escrito a la Fiscalía para el análisis detallado del mismo por si considerara la existencia de nuevos delitos que esta parte vislumbra en nuestro recurso de reforma".

El abogado granadino remata elaborando la siguiente lista de personas como presuntas implicadas: "Considerando esta parte que la mercantil Locos por el Balón S.L. y su administrador, Manuel Vizcaíno, el consejero del Cádiz CF Jorge Narciso Cobo, el secretario del consejo de administración Martín José García, el anterior administrador de la sociedad Locos por el Balón Jorge Lemus, el apoderado de Locos por el Balón S.L. que acudió a la subasta de acciones del Cádiz CF Carlos Manuel Medina, el anterior propietario de las acciones subastadas del Cádiz CF que instó la subasta de las mismas Antonio Muñoz y su sociedad Muñoz Vera e hijos S.A., el que fue socio de la mercantil Locos por el Balón S.L. y garante de pago de la escritura de afianzamiento de las acciones del Cádiz en subasta José María del Nido Benavente, los también socios de la mercantil Locos por el Balón S.L. José María del Nido Carrasco, Esperanza Melero, los tres hijos de Manuel Vizcaíno y Adrián Francisco del Nido estarían todos ellos implicados, en diversos grados de participación, en la comisión de los presuntos delitos descritos de estafa a la administración pública para la obtención de la autorización del Consejo Superior de Deportes, falsedad documental por la redacción y emisión de escritos, alegaciones y actas de manifestaciones de falsa titularidad de las acciones de la mercantil Locos por el Balón S.L., estafa procesal cometida por Antonio Muñoz en coautoría con el resto de los aquí mencionados, todos ellos conocedores y encubridores de los hechos por continuar reclamando contra Sinergy 450.000 euros de créditos que ya había cobrado de Locos por el Balón S.L. en el amaño de la subasta de acciones del 3 de diciembre de 2013, y alteración del precio de la subasta pública de las acciones del Cádiz CF dado que existió acuerdo privado previo a la misma para afianzar y garantizar la adjudicación de las acciones en beneficio de la mercantil Locos por el Balón S.L.