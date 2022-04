Sergio González: "Nos ha salido todo a pedir de boca"

Alegría personal. "Sabe muy bien sobre todo por nuestros intereses, un subidón tremendo y un refuerzo que necesitábamos después del varapalo ante el Betis. A nivel profesional nos permite ganar a un rival fuerte, más allá de ser perico o no ser perico. Lo primero es satisfacción colectiva por el club, por los futbolistas, y personalmente me voy reconfortado porque hemos metido mano a un rival fuerte como el Barça".

Pérdida de tiempo. "Con la pelota intentamos jugar bien, defender bien, jugar al fútbol que juegan todos. Es verdad que no teníamos prisa pero no creo que haya habido pérdidas de tiempo. Otros días lo hemos intentado y no nos ha salido. La consigna es estar tranquilo si te van las cosas a favor".

Análisis del partido. "Ellos han entrado muy fuertes en los primeros 10 minutos y hemos aguantado bien. En la primera parte hemos estado más o menos correcto, en nuestro plan, distinto al de ellos, y hemos tenido la mejor ocasión. En la segunda hemos corregido la acción del cambio de orientación a Dembelé, que generaba mucho peligro. Hemos metido el gol, hemos tenido un par de ocasiones interesantes, hemos podido marcar el 0-2 y luego ha sido un vendaval de ellos. Y también hemos contado con la intervención del portero, que para poder ganar estos partidos es fundamental. La victoria no sé si es justa o no justa, pero nos viene de maravilla".

Xavi Hernández: "Han planteado un partido muy lento, bien organizados en defensa"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, era la cruz de la moneda. Falta de gol. "No ha entrado balón. El Cádiz ha planteado un partido muy lento, bien en defensa, muy organizado. Sergio trabaja muy bien. Nosotros no hemos aprovechado las que hemos tenido. Toca seguir, no queda otra. Es una semana muy mala y hay que recuperar la dinámica cuanto antes. El objetivo de la Champions está intacto". Ocasiones suficientes. "Ellos han tenido tres claras, es una realidad, pero nosotros también las hemos tenido para ganar el partido. Hay que cambiar esta dinámica como sea. El jueves tenemos otra guerra". Las ausencias. "La baja de Pedri se nota, está claro, pero no puede ser una excusa. Generamos muchas ocasiones para ganar, pero hay que seguir". La afición. "Siempre está. Una pena que no haya venido la grada de animación. Necesitamos a todos. Vamos a intentar que el próximo partido en casa los tres puntos se queden aquí".