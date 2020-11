Salvi Sánchez, extremo del Cádiz CF, ha ofrecido una entrevista distribuida por los canales oficiales del club. El sanluqueño valora el arranque de liga del equipo amarillo, tanto en el plano personal como en lo colectivo. Habla además de todo lo que está sintiendo en su debut en la máxima categoría del fútbol español.

Adaptación a LaLiga Santander

"El equipo está bien, aunque en el primer partido nos dieron un zarpazo de bienvenida a LaLiga Santander. Nos hemos repuesto bien, aprovechamos nuestras ocasiones, cometemos pocos errores. Estamos contentos porque hemos arrancado bien y con buenas sensaciones. Es el camino correcto a seguir".

Debut en Primera

"Me acordé de mis seres queridos. Mi padre, mi madre, mi familia más cercana. Mi mujer, mis hijos. De todos. También me acordé de gente que me dijo que nunca llegaría este momento. Uno de esas personas fue un profesor de inglés que tuve en el instituto, que me dijo que no llegaría a nada. Le doy las gracias por meterme esa presión. Aquí estoy, disfrutando de lo que me gusta y es muy bonito jugar en esta liga".

Primer gol en Primera

"Muy feliz cuando metí el gol porque nos ponía por delante en un partido muy complicado. Jugábamos contra un equipo que había sido campeón de la Europa League. Un equipo que está siendo importante en competiciones europeas".

Gol 400 del Cádiz en la máxima categoría

"Me mandaron un mensaje diciéndomelo y me sentí muy feliz por entrar en la historia. Es muy bonito dejar tu nombre en la historia de un club donde ha jugado gente como Mágico González o Pepe Mejías. Es muy bonito dejar tu nombre ahí escrito porque sabemos que el tiempo se va y los nombres quedan. Es un ciclo y es muy bonito".

Diferencia de LaLiga Santander con LaLiga SmartBank

"Pues que aquí te matan. Si fallas, te matan. Sabes que no puedes cometer ningún error porque te marcan. Hay que estar atento todo el partido. La calidad de los pases se nota porque si fallas en cierta zona del campo lo pagas. En Primera hay jugadores internacionales con sus países y con el más mínimo hueco te la meten por ahí".

De Segunda B a Primera con el Cádiz

"Para mí va a quedar para mi historia personal. Para mi vida, mis hijos, mis nietos. Quedará como que fui el jugador que empezó en Segunda B y llegó a Primera. Intento disfrutarlo al máximo. Es muy bonito y ojalá sirva de motivación para todos los chavales que comienzan en los equipos de la provincia. Todos los que tengan el sueño de jugar con el Cádiz en Primera, que sepan que se puede hacer con trabajo, sacrificio y humildad".

Los consejos de Álvaro Cervera

"Conocemos bien al míster, sabemos dónde no tenemos que cometer errores, dónde podemos hacer daño. Sabemos la exigencia que hay en cada entrenamiento. Sabemos que no se casa con nadie, le da igual el nombre que tenga. Yo he mejorado mi fútbol y como persona. Antes era impulsivo y ahora soy más tranquilo, sé cuándo tengo que hacer las cosas. Sé sufrir en el campo. Cervera me ha enseñado muchísimo, tanto en el fútbol como en la vida. No negociamos la lucha ni en el campo ni en la vida. Aunque nos pasen cosas, hay que estar siempre positivos. Ha sido importante en mi carrera y en mi vida".

El gol al Eibar es puro Salvi

"Soy un jugador replegado que ayuda al compañero. Tengo que estar preparado táctica y mentalmente para el contragolpe. Es un fuerte mío y hay que aprovecharlo al máximo posible".

Un deseo para el final de liga

"La pandemia que acabe cuanto antes, que no se pierdan más vidas por el camino. Que estemos en casa. Ya habrá tiempo para celebrar. Hay que ser responsables, sobre todo los que tenemos hijos. Yo salgo de casa para lo justo. Respetar las condiciones que ponga el Estado, aunque no gusten. Hay que superar esta pandemia y que el equipo salve la categoría, esas son las dos cosas que le pido a esta temporada".