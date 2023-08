Roberto Gómez realiza una defensa a ultranza del Trofeo: "Hay que volver a un torneo grande"

Así es Roberto Gómez, que no deja indiferente a nadie. El presentador-pregonero de la 69º Trofeo Carranza tuvo par todo y para todos en su alocución en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz. En presencia del alcalde, Bruno García, del presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y Carlos Lucero, concejal de Deportes, quienes presidieron el acto que fue presentado por José Grima.

Roberto Gómez elevó a los altares al Trofeo Carranza y al Cádiz CF, aunque reconoció algo impropio a su edad pero que confirma lo que supone ser el protagonista de un gran evento. "Estoy nervioso por estar en Cádiz, en el Ayuntamiento y en este marco incomparable. Recuerdo haber venido con 16 ó 17 años al Trofeo. Venía con Pepín Cabrales", recalcando seguidamente que "es muy importante que la gente dé importancia al trofeo Carranza". "Ayer llamé a Joaquín (ex jugador del Betis) y me dice: "El Carranza lo he vivido desde pequeñito y con el ambiente que hay en Cádiz. He tenido la suerte de ganarlo. Es un torneo histórico", unas palabras que se pudieron escuchar en el salón de plenos al acercar el presentador su móvil al micrófono del atril. Lo mismo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Roberto, dale un fuerte abrazo a Bruno (García) de mi parte. Un grandísimo alcalde de Cádiz. Que salga muy bien el Carranza, que a los atléticos nos ha ido muy bien".

Dentro de la imparable emoción de momentos históricos, el periodista recurre de nuevo a su móvil, desde donde rescata un audio de los penaltis del Cádiz-Málaga de la promoción de 1991; concretamente la parada de Szendrei al último penalti del malaguista Emilio, que lo detuvo el portero y dejó al Cádiz CF en Primera. Cómo no, la voz de Roberto Gómez hace más de tres décadas marca ese recuerdo.

Se refiere a Mágico González, que define como un referente del fútbol mundial. "En el 82 vino con El Salvador a disputar el Mundial", y hace mención a la entrevista que le hace Diario de Cádiz en aquel entonces hablando del Mago. Y se refiere al "chollo que era entrevistar a Carmelo, siempre se paraba".

Llegado a este punto de repaso de anécdotas y momentos que le marcaron, Roberto Gómez comienza el pregón. "El Carranza me devuelve a mi infancia, cuando los mejores equipos del planeta llegaban a Cádiz. Los periodistas de la época nos narraban aquellos partidos de manera única", haciendo referencia a Matías Prats. Guiño a "aquellas noches en el Hotel Atlántico con Jesús Gil, firmando a Donato, a Kiko y a Quevedo". Y otro guiño más a personas y cadistas inolvidables. "El Cádiz tenía un representante en Madrid, que era el bailaor Pepín Cabrales. Todo un lujo. Recuerdos a Macarty y a Rovira, a Eduardo Zarzuela y a Paco Cervera, que "me cubrió en una narración dando minuto y resultado" mientras él iba al baño.

Reconocimiento a los medios de comunicación locales, con especial énfasis en Diario de Cádiz, que camina de la mano con la historia del Trofeo. "Recuerdos para Paco Perea y Antonio Díaz, que siempre nos trataban de maravilla".

Seguidamente Roberto Gómez se paraba en todo lo que significa el Cádiz CF. "Valoro la personalidad que tiene el Cádiz, y de eso pueden presumir pocos equipos. Me quedo con los valores del Cádiz, que siempre ha sido un equipo muy acogedor. Hasta los árbitros eran bien acogidos, era un chollo venir a pitar al Carranza". Y, desde el cariño, advierte que "el Cádiz tiene que ser el Cádiz, con mayúscula, con una base de buena gestión y el apoyo eterno de una afición que se sienta orgullosa de su equipo. Una afición única en Europa y en el mundo, es modélica porque anima y gana partidos".

La masa social, la afición, también alcanza el corazón del presentador. "Esas abuelas, madres, hermanas... que han estado en los malos y en los buenos momentos. Sin vosotras no hubiera llegado el Cádiz hasta donde ha llegado. A los mayores, que nunca se bajaron del carro ni en Segunda, ni en Segunda B ni en Tercera. Apoyo incondicional de siempre. Y a los jóvenes: Habéis recibido una magnífica herencia y estáis obligados a mirar el pasado para cuidar el futuro. Ya lo decía Manolo Santander: 'benditos sean los que llenan de esperanza cada rincón, cada escalón de mi Carranza' ".

Entre bromas le pide fichajes a Vizcaíno: "Dos, tres o cuatro. Te aconsejo que escuches a la afición y que obres en consecuencia". Y se dirige al alcalde. "Sé que vas a apoyar al equipo de tu ciudad, que es lo que necesita Cádiz. Los equipos son imagen y reflejo de las ciudades".

Y surge las parrafadas de mayor índice de crítica al concepto global del fútbol actual. " El pregonero tiene que ser crítico cuando toca. El fútbol es maravilloso, pero me gusta el fútbol de verdad, no el de ahora que no conecta y es aburrido. Tampoco me gusta la distancia que hay entre los aficionados y los equipos. Debe haber más unión y cercanía. No estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero sí del control que se tiene de todo. Mejoremos pero no a cambio de perder la humanidad y personalidad del Cádiz", agregando que "este Trofeo es muy grande pero tenemos que mejorar. Sé que es difícil pero hay que volver al Trofeo grande, de los cuatro equipos. Para Cádiz, la provincia, Andalucía, España y el mundo, el Trofeo de los trofeos debe ser de nuevo un trofeo referencial. El trofeo de la verdad, vamos a defenderlo, a relanzarlo y promocionarlo. Vamos a disfrutarlo de manera especial. Por fin he dado el pregón del Trofeo Ramón de Carranza", finalizaba Roberto Gómez